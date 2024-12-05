快訊

真相浮出？虛擬幣調查師座車被前後夾殺 還原陳梅慧遭奪命全經過

瓊瑤離世2天…告別式不設公祭和紀念活動 家屬發聲揭原因

賴總統過境關島與美議長強生通話 雙方對話內容曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

醫療科技展登場 新光醫院關注「AI及ESG瓦斯發電」年省190萬度

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新光醫院醫療科技展開幕儀式，董事長吳東進（左4）、院長侯勝茂（左5）等人出席。圖／新光醫院提供
新光醫院醫療科技展開幕儀式，董事長吳東進（左4）、院長侯勝茂（左5）等人出席。圖／新光醫院提供

台灣醫療科技展今天在南港展覽館登場，新光醫院今年主題除生成式人工智慧（AI）之外，也關注醫療永續，現場除與群聯電子合作展出「aiDAPTIV+」AI技術識別正子斷層造影（PET）影像分析，也與遠傳、微軟合作推出第一個醫療永續雲，並將舉辦17場健康講座，供民眾參與。

近期醫療永續成為議題焦點，新光醫院與業界合作推出的醫療永續雲，以微軟平台為核心架構，導入探盤查資料，並與內部資料系統介接，可即時進行碳管理；院方亦導入安葆國際天然氣發電機搭配吸附式冷卻機系統，熱電共生發電機產生的熱能可提供做為醫院空調主機的製冷來源，每年約可節省190萬度的用電量，節省電費支出約690萬元，減少碳排量6.7%。

新光醫院展出西門子新型AI PET Biograph Vision。院方指出，該設備可讓正子檢查時間，從18分鐘減少到13分鐘、更低注射劑量從5毫居里降低到4 毫居里，並與群聯電子合作aiDAPTIV+ AI技術識別PET影像中的腫瘤病灶，透過群聯演算法，在大量標註資訊中學習腫瘤特徵，快速識別腫瘤，並精確定位病變區域，協助提升診斷效率和準確性。

新光醫院也與飛利浦合作展出彩色光譜CT，低顯影劑量下透過影像重建並提升訊號完成診斷，能降低50%以上顯影劑用量保障受檢者腎功能；昕新智慧診所展出新型內視鏡「AI」人工智慧系統，高解析度電子式腸胃內視鏡，配合AI影像系統輔助辨識早期病灶，可協助發現瘜肉，也幫助醫師判讀瘜肉種類，至今己累積超過1萬例內視鏡檢查。

關係企業新光保全展出多功能智慧機器人，可在醫院內應用，其功能涵蓋導覽、物品與藥品遞送及行動協助等應用。遞送導覽機器人可協助病患了解院內設施，並支援護理人員將物品送至病床；管制藥品遞送機器人具上鎖與權限機制，保障藥品安全；人員運載機器人以「Follow-Me」技術協助行動不便病患前往診間。

碳排量 腎功能 腫瘤

延伸閱讀

H2U永悅健康 提供 ESG 健康解決方案、2025啟動 IPO

精算碳排好難？政大會計系講座教授吳安妮四方案解痛點

債券ETF規模創新高

南市首創ESG概念店認證 起司公爵、黑橋牌等21家門市獲表揚

相關新聞

恐開罰？網熱議「汽機車路口無行人要停等」 交通部澄清：只有大客車

交通部長陳世凱日前赴台中視察大客車、大貨車路口停等、指差確認成效，並強調未來若沒做到就要開罰，但近期卻傳出交通部要求所有...

台鐵EMU3000新座椅試坐 逾1000人投票「1款獲5成票數」

台鐵EMU3000型新自強號座椅遭旅客抱怨不舒適，且充電插座位置使用不便，台鐵委託廠商設計3款新座椅，在全台5車站巡迴體...

喜傑獅「網站被駭」後真的抽免費雙人機票！網酸「會跳票嗎」官方回應了

客製化筆電品牌「CJSCOPE喜傑獅」先前因慶祝中華隊祭出筆電「1讚折1元」活動，最終送1.7萬元折扣，但活動開始時又聲稱官網遭駭客攻擊導致無法進入，隨即停止活動引來網友怒批，喜傑獅後來釋出抽獎補償活動，今（5）日說到做到，舉辦「抽雙人機票」活動，又被網友批「會不會跳票」，對此喜傑獅也直球回應。

偏鄉醫療計畫喊卡！ 卓揆指示3方向調整 1個月內再提案

衛福部推動「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」，挨批為波波醫師開後門，行政院長卓榮泰今指出，參照各界意見後，原計畫將停止適用，...

今晚雨區擴大 氣象署：下周恐有冷氣團低溫14度

要帶傘了，中央氣象署預報員趙竑上午指出，今晚起東北風稍增強水氣增，北東降雨機率提高。周末及下周各有一波冷空氣，周末周日這...

與輝達、鴻海等科技大廠合作　中榮積極打造智慧醫療　

全國唯一躋身《Newsweek》全球百大最佳智慧醫院－台中榮總，近年來，建置導入H200超級電腦，加速發展AI應用，並與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。