醫療科技展登場 新光醫院關注「AI及ESG瓦斯發電」年省190萬度

台灣醫療科技展今天在南港展覽館登場，新光醫院今年主題除生成式人工智慧（AI）之外，也關注醫療永續，現場除與群聯電子合作展出「aiDAPTIV+」AI技術識別正子斷層造影（PET）影像分析，也與遠傳、微軟合作推出第一個醫療永續雲，並將舉辦17場健康講座，供民眾參與。

近期醫療永續成為議題焦點，新光醫院與業界合作推出的醫療永續雲，以微軟平台為核心架構，導入探盤查資料，並與內部資料系統介接，可即時進行碳管理；院方亦導入安葆國際天然氣發電機搭配吸附式冷卻機系統，熱電共生發電機產生的熱能可提供做為醫院空調主機的製冷來源，每年約可節省190萬度的用電量，節省電費支出約690萬元，減少碳排量6.7%。

新光醫院展出西門子新型AI PET Biograph Vision。院方指出，該設備可讓正子檢查時間，從18分鐘減少到13分鐘、更低注射劑量從5毫居里降低到4 毫居里，並與群聯電子合作aiDAPTIV+ AI技術識別PET影像中的腫瘤病灶，透過群聯演算法，在大量標註資訊中學習腫瘤特徵，快速識別腫瘤，並精確定位病變區域，協助提升診斷效率和準確性。

新光醫院也與飛利浦合作展出彩色光譜CT，低顯影劑量下透過影像重建並提升訊號完成診斷，能降低50%以上顯影劑用量保障受檢者腎功能；昕新智慧診所展出新型內視鏡「AI」人工智慧系統，高解析度電子式腸胃內視鏡，配合AI影像系統輔助辨識早期病灶，可協助發現瘜肉，也幫助醫師判讀瘜肉種類，至今己累積超過1萬例內視鏡檢查。

關係企業新光保全展出多功能智慧機器人，可在醫院內應用，其功能涵蓋導覽、物品與藥品遞送及行動協助等應用。遞送導覽機器人可協助病患了解院內設施，並支援護理人員將物品送至病床；管制藥品遞送機器人具上鎖與權限機制，保障藥品安全；人員運載機器人以「Follow-Me」技術協助行動不便病患前往診間。