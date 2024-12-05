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卓揆指示偏鄉計畫退回重修 小牙醫聯盟肯定：持續監督

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟理事長黃映綺指出，肯定政府願意退回偏鄉計畫重修，讓計畫貼近實際偏鄉需求，會持續監督衛福部。圖為本土小牙醫聯盟日前集結遊行，抗議政府開後門開放波波牙醫。圖／聯合報系資料照片
台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟理事長黃映綺指出，肯定政府願意退回偏鄉計畫重修，讓計畫貼近實際偏鄉需求，會持續監督衛福部。圖為本土小牙醫聯盟日前集結遊行，抗議政府開後門開放波波牙醫。圖／聯合報系資料照片

衛福部推動優化偏鄉醫療計畫，讓本土小牙醫聯盟不滿，認為幫波波等海外學歷牙醫師大開後門，放寬實習名額。行政院長卓榮泰今揭示3方向調整計畫，並且計畫停止適用，1個月內修訂完畢，再報行政院核定後實施。台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟理事長黃映綺指出，肯定政府願意改善，讓計畫貼近實際偏鄉需求，會持續監督衛福部。

行政院提出3方向，調整優化偏鄉醫療精進計畫第二期，分別為：第一，增加偏鄉醫療的巡迴醫療量能；第二，現有預算經費要用在偏鄉衛生所、牙科設備更新採購，以及薪資保障；第三，對於55個無牙醫的偏鄉地區，除了鼓勵本國醫生前去，也鼓勵出身在地的本國醫生能透過獎勵機制返鄉服務。

黃映綺說，卓榮泰的指示很明確，之前衛福部雖然說暫緩實施，但相關說法實在講得不清不楚，似乎還有混水摸魚的空間；目前看起來計畫將朝向貼近「真正」偏鄉計畫的實施方向，對於政府給予肯定也期待，小牙醫聯盟會持續看衛福部後續會端出什麼菜。

然而，黃映綺說，上月24日上街頭提出三大訴求除分撤回偏鄉醫療計畫外，也有維持國外學歷嚴謹認證以及實習名額上限入法共有3訴求。其中偏鄉計畫已經撤回感謝卓榮泰願意調整；學歷部分，今早也開記者會，新法放寬形同關了後門，又放寬前門，會持續向衛福部表達意見；實習名額部分也未見改善，會監督衛福部。

衛福部口腔健康司司長張雍敏指出，會依照行政院指示修訂偏鄉醫療計畫書．並且在一個月內送給行政院。她強調，歡迎「有牌」牙醫師投入偏鄉計畫，絕對都是有執照的牙醫師，也會努力充實偏鄉巡迴醫療服務量能。

高雄市牙醫師公會理事長蔡政峰今早在記者會也表示，醫療是訊息不對稱的行業，特別是牙醫，有高達7成的醫療處置是來自於牙醫師的建議，供應誘導需求的現象相較其他的科別更加明顯，「當口腔檢查時醫師說你有蛀牙，你就是有蛀牙」。因此更應該避免人力過剩，建議政府提高誘因，吸引都會區優秀的醫師願意前往服務。

偏鄉 牙醫 醫師

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