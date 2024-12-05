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恐開罰？網熱議「汽機車路口無行人要停等」 交通部澄清：只有大客車

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部強調，是要求客運營業大客車，路口轉彎經過行人穿越道要暫停進行指差確認，並非指所有汽機車駕駛。圖／交通部提供
交通部強調，是要求客運營業大客車，路口轉彎經過行人穿越道要暫停進行指差確認，並非指所有汽機車駕駛。圖／交通部提供

交通部長陳世凱日前赴台中視察大客車、大貨車路口停等、指差確認成效，並強調未來若沒做到就要開罰，但近期卻傳出交通部要求所有汽機車經行穿線，無論有無行人都有停等。交通部今發新聞稿澄清，是要求客運營業大客車，路口轉彎經過行人穿越道要暫停進行指差確認，並非指所有汽機車駕駛。

全台各路口車禍不斷，行人甚至為此喪命，陳世凱12日赴台中路口視察客運營業大客車，是否依規定執行指差確認，會後接受採訪強調，未來在路口，不管有沒有行人，只要是轉彎，所有職業駕駛人，包含大客車、大貨車，都要求強制停等，並做指差確認，若沒做到就開罰。

但近期卻傳出，所有汽機車都要停讓及做指差確認，引發網路熱議。由於誤解持續延燒，交通部今發新聞稿澄清說明，交通部及公路局，與地方政府合作推動「客運營業大客車」行至路口轉彎經過行人穿越道時，必須暫停並進行指差確認，再安全通過， 並不是指所有的汽車及機車。

交通部指出，根據規定，客運營業大客車沒有落實停讓及指差確認動作，可依「汽車運輸業管理規則」規定，按公路法處罰業者公司9000元以上、9萬元以下的罰鍰，呼籲業者落實駕駛人的行車安全訓練。

交通部強調，雖然行經路口不論有無行人都要停等及指差確認「僅適用大客車」，但其他汽機車在行經行人穿越道時，仍應在行人通行時停讓，優先保障行人用路安全。

交通部長 行人 陳世凱

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