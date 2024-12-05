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裁縫師阿嬤中風不再打扮 社福3招教長者穿出自信

中央社／ 台北5日電
弘道老人福利基金會5日舉辦二手衣義賣記者會，裁縫師張金魚阿嬤（右）體驗居家服穿搭，響應大使Darren邱凱偉（左）也帶著與弘道聯名「牛仔服飾再造計畫」的公益小物現身。圖／弘道老人基金會提供
弘道老人福利基金會5日舉辦二手衣義賣記者會，裁縫師張金魚阿嬤（右）體驗居家服穿搭，響應大使Darren邱凱偉（左）也帶著與弘道聯名「牛仔服飾再造計畫」的公益小物現身。圖／弘道老人基金會提供

裁縫師張金魚阿嬤每天幫客人打扮漂亮，自己卻穿著簡約，3年前中風後，為方便穿著更是簡單。弘道老人基金會邀來形象管理顧問教她舒適、快樂、漂亮3大原則，讓長輩在家也能穿出好心情。

今年88歲的張金魚阿嬤（化名）曾經是個裁縫師，早年因家裡經濟困難，找了簡單的車衣工作貼補家用。雖然不識字，但她請親戚念裁縫書給她聽，搭配圖片，學習裁縫技巧，從修改褲子、口袋，到幫客人量身、裁剪、車縫成衣服、外套，再到可以為人量身做旗袍。

從裁縫一路成為老師、天天幫客人打扮得漂漂亮亮，張金魚阿嬤仍然不改節儉本性，會用剩餘布料、舊衣服改給孩子穿，甚至只有在親戚要娶媳婦時，才為自己做了唯一旗袍。

3年多前，張金魚阿嬤中風，行動不便、生活需要有人照顧，為了方便照顧，她與外籍看護Lily兩人每天都穿得很簡單，雖然每天會到社區照顧關懷據點上課，但卻總是悶悶不樂。

弘道老人福利基金會今天舉辦二手衣義賣記者會，邀來形象管理顧問陳麗卿為阿嬤搭配衣服，幫助她重新找自信模樣。阿嬤說，以前覺得坐輪椅、很少出門，為了讓Lily好照顧，所以穿得簡單方便就好，穿這麼漂亮反而覺得不好意思，但也才知道，原來居家衣服也可以穿得輕鬆又漂亮。

陳麗卿說，對於長輩來說，穿著舒適又漂亮的家居服是提振精神與心情最好的方式，然而家居服的輕鬆與邋遢常常是一線之隔，建議可以掌握「穿舒服、穿快樂、穿漂亮」的觀念來選擇。例如，張金魚阿嬤有一頭漂亮的白髮，只要穿上白色單品，就能襯托得很出眾；至於Lily穿上她喜歡的棉質蕾絲上衣。

「愛美的人不會老」，陳麗卿說，選擇家居服時有3大要點，首先要穿舒服，可以從材質與合身度著手，並且不只是穿起來舒服，看了也要舒服；其次是穿快樂，可以選擇任何讓自己快樂的元素，例如外出、工作不適合的可愛圖案；第3是穿漂亮，因為在家大多不化妝，因此一定要選適合自己的色彩，襯托氣色。

記者會上，響應大使Darren邱凱偉也帶著與弘道聯名「牛仔服飾再造計畫」的公益小物現身，邀請粉絲與民眾同時關注獨老與永續經營的議題。盼大眾一起參與10月起已起跑的線上義賣會，為第16屆「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，募集經費，讓溫暖與關懷永不間斷。

88歲的張金魚阿嬤（化名）（中）曾是裁縫師，中風後為方便人照顧都簡單打扮，5日在弘道老人福利基金會二手衣義賣記者會上，特別安排形象顧問為她搭配衣服，幫助她重拾自信模樣。圖／弘道老人福利基金會提供
88歲的張金魚阿嬤（化名）（中）曾是裁縫師，中風後為方便人照顧都簡單打扮，5日在弘道老人福利基金會二手衣義賣記者會上，特別安排形象顧問為她搭配衣服，幫助她重拾自信模樣。圖／弘道老人福利基金會提供

長輩 阿嬤

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