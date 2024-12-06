天冷開鍋怕白菜吃不完？進冰箱前先做這些步驟保鮮更持久

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聯合新聞網／ 綜合報導
白菜在冷凍冷藏前可以預先處理，增加保鮮時間。圖／Ingimage
白菜在冷凍冷藏前可以預先處理，增加保鮮時間。圖／Ingimage

近來氣溫逐漸轉涼，而天氣一冷，就會讓人想吃火鍋。在吃火鍋時，白菜是經常拿來當作火鍋料的一種蔬菜，而在家中開鍋時，如何將沒吃完的白菜，盡可能長期保鮮，也需要一些訣竅。日本媒體「まいどなニュース」就分享由日本農會官方IG「全農広報部」所提供，如何讓白菜冷藏、冷凍保存的訣竅。

讓白菜能夠冷藏保存的步驟：

1.將白菜連著芯的部分切塊，並且用手扳開，注意別讓白菜四散。

圖擷自全農広報部IG
圖擷自全農広報部IG

2.鋪上沾濕的廚房紙巾，並且包上保鮮膜。

圖擷自全農広報部IG
圖擷自全農広報部IG

讓白菜能夠冷凍保存的步驟：

1.將菜葉與芯分別切下。

圖擷自全農広報部IG
圖擷自全農広報部IG

2.用斜切的方式將菜葉切小塊。

圖擷自全農広報部IG
圖擷自全農広報部IG

3.裝進冷凍用的保鮮袋，放入冷凍庫中。在需要使用時，可以直接下鍋就好。

圖擷自全農広報部IG
圖擷自全農広報部IG

由於整顆白菜往往份量不少，平時在家中下廚時，或許會煩惱剩下來的白菜該怎麼辦。透過這樣的方法冷藏及冷凍，就能延長保鮮時間，不怕有吃不完的問題。

冰箱 火鍋

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