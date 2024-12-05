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萬聖節嚇出病！ AI GPT打造智能診斷系統 精準揪癲癇症

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
透過智能診斷系統，醫師江國樑指出女孩腦部可能正在異常放電的位置，經腦電圖影像檢查後，確認罹患罕見癲癇。圖／沙鹿光田醫院提供
透過智能診斷系統，醫師江國樑指出女孩腦部可能正在異常放電的位置，經腦電圖影像檢查後，確認罹患罕見癲癇。圖／沙鹿光田醫院提供

先天性癲癇的遲緩兒綺綺（化名），10月底參加學校萬聖節遊行後，開始每天4至5次出現驚恐神情，母親一度求助民俗「收驚」但無效後，轉至沙鹿光田醫院兒童神經專科尋求專業診斷，結合「AI GPT 癲癇專家智能診斷系統」，終於找出病因，排除心理問題或驚嚇可能。

沙鹿光田醫院指出，7歲的綺綺患有先天性癲癇及遲緩，先前一直定期服藥與追蹤，病情已穩定2到3年，未曾發作，但今年10月參加校園萬聖節活動被嚇到，有時伴隨尖叫或哭鬧，隨後臉色蒼白，持續3至5分鐘且事後毫無記憶，此外，食慾明顯減退，性格變得沉默寡言。

綺綺母親原以為孩子因遊行受到驚嚇，先嘗試民俗「收驚」無效，母親決定求診沙鹿光田兒童神經專科，醫師江國樑利用AI GPT 迅速確診綺綺罹患「頑固性局部情緒性及自律神經性相關癲癇發作」，先排除心理問題或驚嚇可能，後經腦電圖與核子醫學影像檢查確認，再讓綺綺接受「靜脈抗癲癇藥物」治療，成功控制癲癇發作，穩定病情。

光田綜合醫院兒科副教授江國樑表示，目前「AI GPT 癲癇專家智能診斷系統」已在診間運行，生成個人化健康管理建議，協助家長掌握孩子健康，並提升診療效率與精準度，未來更會持續優化系統，期望未來能擴展至其他科別，協助醫師診斷並提升患者的就醫體驗。

透過智能診斷系統，醫師江國樑指出女孩腦部可能正在異常放電的位置，經腦電圖影像檢查後，確認罹患罕見癲癇。圖／沙鹿光田醫院提供
透過智能診斷系統，醫師江國樑指出女孩腦部可能正在異常放電的位置，經腦電圖影像檢查後，確認罹患罕見癲癇。圖／沙鹿光田醫院提供

母親 癲癇 綺綺

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