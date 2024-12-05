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台鐵EMU3000新座椅試坐 逾2000人投票「1款獲5成票數」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵EMU3000型新自強號座椅遭旅客抱怨不舒適，且充電插座位置使用不便，台鐵委託廠商設計3款優化新座椅，並在全台5車站巡迴，今天巡迴到台北站。記者林伯東／攝影
台鐵EMU3000型新自強號座椅遭旅客抱怨不舒適，且充電插座位置使用不便，台鐵委託廠商設計3款優化新座椅，並在全台5車站巡迴，今天巡迴到台北站。記者林伯東／攝影

台鐵EMU3000型新自強號座椅遭旅客抱怨不舒適，且充電插座位置使用不便，台鐵委託廠商設計3款新座椅，在全台5車站巡迴體驗並進行票選，今天巡迴到台北車站，吸引不少民眾前往試坐，目前已累計2000多人投票，其中以座椅包覆性較強且椅背較厚的「優化1」座椅獲得民眾喜愛，得到逾5成票數。台鐵表示，票選結果將納座椅改善選擇考量，預估最快明年下半年民眾即可搭坐。

台鐵指出，EMU3000型新自強號座椅採用的海綿，是德國進口，防火功能為國內鐵道規格最高，但也因防火功能高，因此海綿偏硬，讓部分民眾感受不適，為解決民眾乘坐不適、提高服務品質，委託廠商設計3款針對椅背包覆性及支撐性優化的新座椅進行票選。

新座椅除延續採歐規防火功能外，主要針對椅背線條進行重塑、優惠，強化腰部、臀部、肩膀的支撐及包覆性；充電部分，插座依然會保留在座椅下方，但會在座椅扶手處增設USB Type-A及Type-C，考量乘客更便利使用，充電插座也正評估從手把側面，改為手把前端的可行性。

體驗試坐的民眾林先生表示，由於他身高超過175公分，不管哪種座椅對他來說都不太便利，但3款試坐下來，「優化1」感受較為舒適；旅客李小姐表示，先前搭乘EMU3000新自強號，短短台北至宜蘭的距離就感覺腰痠背痛，尤其頭部及肩膀沒有支撐，體驗完後也認為「優化1」支撐及包覆性感受最好；旅客吳先生則認為，「優化2」座椅較符合人體工學，期待盡快更換新座椅。

台鐵EMU3000型新自強號3款優化座椅試於北中南東等全台5車站進行巡迴體驗活動，目前已在台東站、花蓮站開跑，今天巡迴到台北站，即日起至9日，每日早上10時至下午6時，開放民眾體驗及投票，投票還可參加抽獎；後續並持續於12月12日至16日在ㄊ捱中站、12月19日至23日高雄站進行體驗及票選活動。

台鐵表示，票選結果將作為座椅改善選擇考量，預估最快明年上半年進行招標採購，考量一列車有538個座位，更新座椅工程不小，民眾最快明年下半年才有機會乘坐到新座椅。

台北站今首日試坐體驗，雖有不少民眾觀望，初步統計至今中午12時，僅約20人試坐。台鐵表示，新優化座椅自台東站、花蓮站及今起至台北站巡迴體驗，迄今已超過2000體驗投票，目前以「優化1」座椅得票數最高，超過5成。

台鐵EMU3000型新自強號座椅遭旅客抱怨不舒適，且充電插座位置使用不便，台鐵委託廠商設計3款優化新座椅，並在全台5車站巡迴，今天巡迴到台北站，優化的座椅也在扶手側邊增設USB Type-A及Type-C。記者林伯東／攝影
台鐵EMU3000型新自強號座椅遭旅客抱怨不舒適，且充電插座位置使用不便，台鐵委託廠商設計3款優化新座椅，並在全台5車站巡迴，今天巡迴到台北站，優化的座椅也在扶手側邊增設USB Type-A及Type-C。記者林伯東／攝影
台鐵EMU3000型新自強號座椅遭旅客抱怨不舒適，且充電插座位置使用不便，台鐵委託廠商設計3款優化新座椅，並在全台5車站巡迴，今天巡迴到台北站。記者林伯東／攝影
台鐵EMU3000型新自強號座椅遭旅客抱怨不舒適，且充電插座位置使用不便，台鐵委託廠商設計3款優化新座椅，並在全台5車站巡迴，今天巡迴到台北站。記者林伯東／攝影

台鐵 投票 自強號

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