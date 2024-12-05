去年食物中毒5196人創新高 近9成查不出原因

食安事件連環爆，今年接連發生寶林茶室案、小林製藥紅麴保健品致命、蘇丹紅辣椒粉等事件，引發民眾憂慮。國民黨立委葉元之今天在立院環衛委員會質詢時指出，去年有5196人食物中毒，高達6成都沒有找出原因；病人痊癒後，就當作沒事結案，直指衛福部完全沒有精進措施、沒有強化管理，更沒有相關檢驗標準。

葉元之認為，每次爆發食安事件，衛福部對食物中毒的檢驗過程粗糙。他建議增加檢驗項目，台灣進行菌種的檢驗少，只有常見的諾羅病毒、沙門氏桿菌、仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌、腸炎弧菌，甚至沒有進行檢驗。

葉元之以「致命曲狀桿菌」為例，英國報導曲狀桿菌為全球最常見食物中毒原因之一，也是旅遊者下痢常見的病因。輕微的話，一周內可自然好轉；嚴重狀況下，可能危及性命，但台灣卻沒有相關檢驗。

食藥署長莊聲宏表示，民眾發生食物中毒，會立即進行檢體送驗，但是有時候採檢的樣本量不足以分析，或是必須等人體檢驗報告，尚需要一段時間，並非委員所說的「當作沒事結案」。

莊聲宏說，將全面盤點食安管理項目、食物中毒檢驗流程，希望「找不出食物中毒致病原因」的比率，明年能夠降到四成以下。