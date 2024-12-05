快訊

瓊瑤在中國：90年代的青春愛情，到迷因吐槽表情包

9歲男童參加路跑遭撞命喪輪下 告別式前肇事駕駛道歉信曝光

去年食物中毒5196人創新高 近9成查不出原因

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國民黨立委葉元之指出，去年食安中毒事件的人數創新高。圖／截自國會頻道
國民黨立委葉元之指出，去年食安中毒事件的人數創新高。圖／截自國會頻道

食安事件連環爆，今年接連發生寶林茶室案、小林製藥紅麴保健品致命、蘇丹紅辣椒粉等事件，引發民眾憂慮。國民黨立委葉元之今天在立院環衛委員會質詢時指出，去年有5196人食物中毒，高達6成都沒有找出原因；病人痊癒後，就當作沒事結案，直指衛福部完全沒有精進措施、沒有強化管理，更沒有相關檢驗標準。

葉元之認為，每次爆發食安事件，衛福部對食物中毒的檢驗過程粗糙。他建議增加檢驗項目，台灣進行菌種的檢驗少，只有常見的諾羅病毒、沙門氏桿菌、仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌、腸炎弧菌，甚至沒有進行檢驗。

葉元之以「致命曲狀桿菌」為例，英國報導曲狀桿菌為全球最常見食物中毒原因之一，也是旅遊者下痢常見的病因。輕微的話，一周內可自然好轉；嚴重狀況下，可能危及性命，但台灣卻沒有相關檢驗。

食藥署長莊聲宏表示，民眾發生食物中毒，會立即進行檢體送驗，但是有時候採檢的樣本量不足以分析，或是必須等人體檢驗報告，尚需要一段時間，並非委員所說的「當作沒事結案」。

莊聲宏說，將全面盤點食安管理項目、食物中毒檢驗流程，希望「找不出食物中毒致病原因」的比率，明年能夠降到四成以下。

葉元之 食安 食物中毒

延伸閱讀

青鳥宴台北場席開100桌 罷免雙北藍委設攤衝連署

蔣萬安宣布北市停徵娛樂稅 葉元之呼籲：全國全面廢除

提案修法挨批弱化國防 葉元之：證明民進黨要學生上戰場

藍委問支持退休金停止遞減？ 周弘憲：目前無年改規畫

相關新聞

偏鄉醫療計畫喊卡！ 卓揆指示3方向調整 1個月內再提案

衛福部推動「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」，挨批為波波醫師開後門，行政院長卓榮泰今指出，參照各界意見後，原計畫將停止適用，...

今晚雨區擴大 氣象署：下周恐有冷氣團低溫14度

要帶傘了，中央氣象署預報員趙竑上午指出，今晚起東北風稍增強水氣增，北東降雨機率提高。周末及下周各有一波冷空氣，周末周日這...

周末起兩波冷空氣 專家：下周四恐低於10度

周末到下周預估會有兩波冷空氣，周末這波可能不到大陸冷氣團等級，只有東北季風強度。但下周四第二波冷空氣，天氣風險公司資深顧...

年末大掃除超頭痛！專家授「8生活習慣」 維持整潔更輕鬆

你準備好大掃除了嗎？在一年一度的大掃除開始之前，也許一些細微的小動作，你也可以讓家中更乾淨...

萬聖節嚇出病！ AI GPT打造智能診斷系統 精準揪癲癇症

先天性癲癇的遲緩兒綺綺（化名），10月底參加學校萬聖節遊行後，開始每天4至5次出現驚恐神情，母親一度求助民俗「收驚」但無...

LINE貼圖你最愛用誰？教你用「2024我的貼圖回顧」限期8天快來玩

台灣人最愛用的通訊軟體LINE，最常利用貼圖表述心意與當下情況，但你知道自己今年（2024）最常用的LINE貼圖嗎？LINE官方日前推出期間限定的「2024我的貼圖回顧」，可查看個人年度最常用貼圖前6名，且活動只有8天、到12月13日止，聯合新聞網《科技玩家》製成懶人包教你操作「2024我的貼圖回顧」！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。