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醫療科技展 北榮展示硼中子捕獲治療成果 2027年啟用

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
2024年台灣醫療科技展，台北榮民總醫院以「精準醫療與智慧科技」為主題，立法院前院長王金平（左起）、現任院長韓國瑜參觀榮總展場，由榮副院長李偉強負責接待。圖／北榮提供
2024年台灣醫療科技展，台北榮民總醫院以「精準醫療與智慧科技」為主題，立法院前院長王金平（左起）、現任院長韓國瑜參觀榮總展場，由榮副院長李偉強負責接待。圖／北榮提供

2024年台灣醫療科技展今天開幕，台北榮民總醫院以「精準醫療與智慧科技」為主題，帶來多項新技術，其中硼中子捕獲治療（BNCT）投入癌症臨床試驗多年，迄今幫助逾500名罹患頭頸癌、腦癌等患者。台北榮總重粒子及放射腫瘤部主任劉裕明表示，榮總硼中子捕獲治療中心，預計2027年建置完畢並啟動服務。

北榮與清華大學硼中子捕獲治療中心於2010年起展開合作，將硼中子捕獲治療投入癌症臨床應用，患者須先將含硼的苯丙胺酸衍生物「BPA（Boronophenylalanine）」注射進體內，使BPA聚集在腫瘤組織，再透過研究型的原子爐以中子照射，產生α粒子和鋰離子，進而選擇性地破壞腫瘤細胞，避免傷害周圍正常組織。

劉裕明說，硼中子捕獲治療（BNCT）可治療復發性頭頸癌患者，治療後2年存活率為47%，目前投入臨床試驗患者，除了頭頸癌，也有腦癌，明年將擴及乳癌、骨癌、肝癌等患者，「目前投入臨床試驗的患者中，很多都是其他療程已無作用，才接受硼中子捕獲治療。」

陽明交大校友黃民奇今年捐贈加速器型棚中子捕獲治療設備，提供北榮使用，劉裕明表示，北榮的硼中子捕獲治療中心預計2027年建置完畢並啟動服務，成為繼中國醫藥大學新竹附設醫院後，全台第二家有硼中子捕獲治療中心的醫院，也是台灣首家同時可做重粒子與硼中子捕獲治療的醫院。

另外，北榮也展示2009年與2016年引進的第四代達文西手術系統，胰臟手術團隊利用達文西手術系統，獲多項國際認可；台北病理檢驗部也與科技產業合作，開發AI輔助診斷技術，提高肺癌淋巴結轉移的檢測準確率，此項技術應用於臨床，協助病理醫師快速且精確地診斷病情，提升醫療效率。

另外，在肝癌治療領域，北榮透過建立完整的多專科治療資料庫及高準確度AI診療模型，協助醫師制定最佳治療決策，也與陽明交大合作開發「肝癌CT影像辨識模型（HFS-Net）」及多項預測模型，提升診療精準度與效率，獲國家新創獎肯定；而北榮心臟內科則發展智慧穿戴裝置與非接觸性生理量測技術，結合5G網絡與遠距健康管理系統，可即時追蹤患者健康數據，提供病人個性化的健康管理方案。

台北榮民總醫院的硼中子捕獲治療中心，預計2027年建置完畢並啟動服務。圖為模擬的加速器型棚中子捕獲治療設備。記者林則澄／攝影
台北榮民總醫院的硼中子捕獲治療中心，預計2027年建置完畢並啟動服務。圖為模擬的加速器型棚中子捕獲治療設備。記者林則澄／攝影
2024年台灣醫療科技展，台北榮民總醫院以「精準醫療與智慧科技」為主題，現場展示第四代達文西手術系統。圖／北榮提供
2024年台灣醫療科技展，台北榮民總醫院以「精準醫療與智慧科技」為主題，現場展示第四代達文西手術系統。圖／北榮提供
2024年台灣醫療科技展，台北榮民總醫院以「精準醫療與智慧科技」為主題，與會的嘉賓包括北榮副院長李偉強、中榮院長陳適安、高榮副院長唐逸文、屏榮副院長管毅剛。圖／北榮提供
2024年台灣醫療科技展，台北榮民總醫院以「精準醫療與智慧科技」為主題，與會的嘉賓包括北榮副院長李偉強、中榮院長陳適安、高榮副院長唐逸文、屏榮副院長管毅剛。圖／北榮提供

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