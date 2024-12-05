嘉基護理師新書發表 「陪伴」傳遞有溫度的護理

嘉義基督教醫院以護理師視角「陪伴：敘說生命起落」新書發表，匯集護理人員在臨床工作中情感故事，透過陪伴歷程帶來對生命的深刻反思，展現護理工作的溫暖與陪伴。嘉基院長陳煒推薦，不僅是護理技術與專業的實踐，更是與人同行的過程，醫療服務裡最具溫度的延伸。

護理部部主任郭雅慧表示，嘉基65周年敘事醫學專刊發表會後接收到許多回饋，觸發這本書的誕生，並獲戴德森文教基金會支持，專書的內容源自於60多年前，醫師戴德森為傳遞醫療中的愛而努力的初心，在他的影響下，逐步建立了關懷病人與家屬的文化。

此書分為4個部分：起初的愛-護理新手篇、愛的延續-職場體驗愛的感動、弦外之音-觸動的省思、終部曲最後一哩路-臨終陪伴，內容紀錄新手護理師的初衷、專業成長中的愛的延續，深入探討陪伴病人面對生死時的體悟與反思。

新書發表會透過4名作者朗讀作品，現場氣氛感人至深；故事不僅觸動了在場觀眾的心弦，更讓大家重新思考護理工作對於生命的深遠影響。

院長陳煒表示，近年積極推動敘事醫學，希望喚醒臨床專業照護人員運用與生俱來、貼近人性的聽說故事能力，給予病人適切的診療並同時療癒自己。