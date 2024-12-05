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嘉基護理師新書發表 「陪伴」傳遞有溫度的護理
嘉義基督教醫院以護理師視角「陪伴：敘說生命起落」新書發表，匯集護理人員在臨床工作中情感故事，透過陪伴歷程帶來對生命的深刻反思，展現護理工作的溫暖與陪伴。嘉基院長陳煒推薦，不僅是護理技術與專業的實踐，更是與人同行的過程，醫療服務裡最具溫度的延伸。
護理部部主任郭雅慧表示，嘉基65周年敘事醫學專刊發表會後接收到許多回饋，觸發這本書的誕生，並獲戴德森文教基金會支持，專書的內容源自於60多年前，醫師戴德森為傳遞醫療中的愛而努力的初心，在他的影響下，逐步建立了關懷病人與家屬的文化。
此書分為4個部分：起初的愛-護理新手篇、愛的延續-職場體驗愛的感動、弦外之音-觸動的省思、終部曲最後一哩路-臨終陪伴，內容紀錄新手護理師的初衷、專業成長中的愛的延續，深入探討陪伴病人面對生死時的體悟與反思。
新書發表會透過4名作者朗讀作品，現場氣氛感人至深；故事不僅觸動了在場觀眾的心弦，更讓大家重新思考護理工作對於生命的深遠影響。
院長陳煒表示，近年積極推動敘事醫學，希望喚醒臨床專業照護人員運用與生俱來、貼近人性的聽說故事能力，給予病人適切的診療並同時療癒自己。
這本書裡透過專業護理師的視角，耐心傾聽病人需要，記錄病人生命故事，以及在護理職涯及臨床照護的收獲與啟發。從中看到敘事醫學如何幫助許多護理師，在面對每名病人不同病況與壓力時，仍能保持對護理工作的初心與熱忱，並有效應對各種複雜的情緒挑戰，護理工作不僅是護理技術與專業的實踐，更是與人同行的過程，是醫療服務裡最具溫度的延伸。
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