偏鄉醫療計畫喊卡！ 卓揆指示3方向調整 1個月內再提案

衛福部推動「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」，挨批為波波醫師開後門，行政院長卓榮泰今指出，參照各界意見後，原計畫將停止適用，他並指示衛福部針對增加偏鄉醫療巡迴量能、經費使用及如何透過獎勵讓在地、本國醫生返鄉服務等三大方向調整，1個月將再送政院核定實施。

波波醫師是指2017年後赴東、中歐國家唸書的醫師、牙醫學歷生。近期有婦幼診所醫師執行手術時導致患者死亡，被起底是波波醫師；本土牙醫質疑政府砸24億元推行偏鄉計畫第二期，大幅開放波波牙醫實習名額，日前上街抗議，爭議至今未休。

行政院發言人李慧芝轉述，卓榮泰在行政院會提示指出，衛福部優化偏鄉醫療精進計畫中對於牙醫醫療如何精進，社會仍有討論，行政院日前也跟相關團體溝通，為提升偏鄉醫療的牙醫人力及醫療可近性，衛福部進一步提出調整方案，卓揆也提出三項原則請衛福部調整計劃。

三項原則為，第一，增加偏鄉醫療的巡迴醫療量能；第二，現有預算經費要用在偏鄉衛生所、牙科設備更新採購，以及薪資保障；第三，對於55個無牙醫的偏鄉地區，除了鼓勵本國醫生前去，也鼓勵出身在地的本國醫生能透過獎勵機制返鄉服務。

卓榮泰表示，在參照各界意見後，優化偏鄉醫療精進計畫第二期原計劃停止適用，請衛福部依據3項原則在1個月內修訂完畢，送政院核定後據以實施，使能在合理調整後，範圍界定得更清楚，讓優秀且合格的牙醫師能到偏鄉提升醫療量能，也讓國人更加安心。