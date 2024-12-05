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護理師手寫交班紀錄需6至11分鐘 北醫AI智能10秒搞定

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
台北醫學大學暨醫療體系今年以3A醫療為主軸，主打「Acute care」（急性醫療）、「Ambulatory care」（門診與遠距醫療）、「Advanced care」（尖端醫療）。圖／北醫大提供
台北醫學大學暨醫療體系今年以3A醫療為主軸，主打「Acute care」（急性醫療）、「Ambulatory care」（門診與遠距醫療）、「Advanced care」（尖端醫療）。圖／北醫大提供

台北醫學大學暨醫療體系今年以3A醫療為主軸，主打「Acute care」（急性醫療）、「Ambulatory care」（門診與遠距醫療）、「Advanced care」（尖端醫療），並規畫「智能醫院」、「智慧醫療」、「智能遠距」及「產學合作」四大展區。導入AI降低醫護的工作負擔，有更多時間可以關懷病患，打造新醫療照護現場。

台北醫學大學校長吳麥斯表示，未來醫療保健將從群體走向個人，數位轉型優化在其中扮演重要角色，醫療數位轉型將有三大原則，「數位是工具，轉型才是重點」、「策略比工具重要」及「從數據到智慧的執行」。近年北醫大全面置入AI於全體系，並應用於醫療日常，發揮24小時不間斷、全時全人的守護。

台北醫學大學董事長陳瑞杰表示，今年北醫體系展出特色，除了強調一站式醫療體驗，更以3A醫療為主軸，突顯應用AI技術提升醫療照護成效。

北醫體系今年展示多項智慧醫療項目，萬芳醫院神經內科主治醫師陳兆煒組成「Brainmate健腦夥伴」研究團隊，研發AI認知照護系統，結合視覺與生成成AI技術，創造出高度擬真的「虛實整合數位失智村」環境，讓患者手腦並用進行全方位的認知訓練，且每個操作步驟AI都會自動記錄與分析，作為團隊用藥與治療調整的重要依據。

雙和醫院首創「遺傳性腎臟病診治中心」並發表國內首部多囊腎診斷與管理指引，完成多例腎臟移植手術和例腎動脈栓塞手術，而雙和醫院的「智能化傷口照護中心」整合10大跨領域照護團隊，應用AI技術進行傷口評估，預防傷口惡化並加速復原。據統計，2023年糖尿病足截肢率從2017年的9.2%降至2.4%、復發率降至8.3%、死亡率降為0.7%，照護成效皆優於國際標準。

北醫大整合校院資訊團隊，5個月內完成HIS 3.0資訊系統的翻寫，成功讓四家附屬醫院在今年上半年陸續置入標準化、可共享、單一流程的HIS系統，並導入Gen AI於日常，優化護理交班、用藥安全及病患生理指數健康照護觀測分析。

如傳統手寫病患交班紀錄平均需要6至11分鐘，一個護理師照顧7位病患就要花上一個小時，而運用生成式AI生成護理智能交班報告僅需10秒，大幅降低護理師文書處理時間，讓他們有更多時間照護病患。

北醫大 團隊 醫學

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