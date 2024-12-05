45歲後醫療負擔升 醫：接種流感疫苗減輕醫療體系重擔

明年即將納入超高齡社會，每5人就有1人逾65歲，國發會推估，到了2050年，長者醫療費用恐突破6200億元。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員、台大醫院內科部感染科主任陳宜君指出，我國流感疫苗接種比率不到4成，低於世衛組織建議的75%，不僅影響個人健康，恐加重醫療體系負擔。

本流感季從10月至12月2日已累積286例重症、52例死亡，皆為十年同期最高，且死者皆未接種流感疫苗。依據衛福部醫療費用申報統計，我國男女人均醫療費用分別在35歲及45歲後迅速上升；在勞動市場逐漸縮小的背景下，原本可透過疫苗預防的疾病，如果未接種疫苗而導致發病，可能影響勞動力供應與經濟穩定。

全球高齡化加速，各國對成人疫苗接種日益重視。美國、英國和澳洲等皆普遍有較完整的成人接種建議時程表，涵蓋不同年齡層和風險族群的疫苗需求，台灣成人疫苗推廣較為緩慢，因為缺乏明確穩定的預算來源。

陳宜君指出，台灣嬰幼兒疫苗接種計畫，因為長期政策推動，有明確接種時程、公費補助，透過醫界公衛及教育體系聯手，是全球優等生；但成人疫苗沒有完整接種建議時程表，同樣模式若能應用於成人疫苗，特別是流感、肺炎鏈球菌與帶狀疱疹等，可以提升健康，能減輕醫療體系負擔。

陳宜君說，面對超高齡社會，期待透過公私協力，整合醫療院所、醫護人員、民眾、企業與政府多方共同合作，幫助民眾充分了解疫苗接種對成人尤其是年長者的長期益處，也能減輕醫療保健系統和公共財政的壓力，並進一步提高勞動生產力。

根據疾管署統計，今年截至12月1日流感疫苗在長者接種率為42%、學齡前兒童接種率為57%，距離達到65歲以上長者接種率55%、學齡前幼兒至少一劑65%的目標，還需努力。