自費醫療好花錢 自購商保可理賠？北醫「醫起付」直接算

自費醫療比率愈來愈高，台北醫學大學暨醫療體系今以3A照護為主軸，於醫療科技展展示成果。考量民眾自費醫療比率增加，但常常不知道自己買的商業保險保單是否可以理賠，北醫附醫引進「醫起付」系統，民眾可透過系統查詢，了解自己即將使用的手術或是醫材，自己的商保保單是否可涵蓋給付。

北醫體系今天以3A照護為主軸，主打「Acute care」（急性醫療）、「Ambulatory care」（門診與遠距醫療）、「Advanced care」（尖端醫療）。台北醫學大學附設醫院引進「醫起付」保險理賠金試算平台，透過AI整合民間21家壽險公司、5萬多張醫療保單、涵蓋1700種治療項目，估算醫療理賠額度，幫助民眾接受醫師的診療建議的當下，也能釐清自己的保險是否涵蓋，不需要多一分工，再回頭找保單、找保險業務員。

北醫附醫副院長梁雅婷表示，對民眾而言，考量醫療費用是相當實際的問題，也可能影響後續醫療處置選擇。許多民眾購買商業醫療保單後，面對密密麻麻的保單內容往往不知如何解讀，也不了解給付範圍。民眾於北醫體系醫院就醫時，可請醫師開立「理賠諮詢轉介單」，並至院內理賠諮詢櫃台，依照醫師的手術建議等，立即協助查詢。

台灣邁入超高齡化社會，長照需求大幅增加，北醫體系也推出「智能長照生態圈」，北醫體系經營北市行愛住宿型長照機構，針對高齡住民需求，導入多種AI智能系統。

北醫附醫副院長張詩鑫指出，智能系統包括人臉辨識及智慧圍籬系統，精準門禁管理、感測系統進行床邊照護，運用紅外線熱成像技術即時監測住民的異常動態並提出警示，影像僅顯示輪廓，兼顧住民隱私與安全。

除了出入安全外，住民健康更是管理重點，包含透過智慧床墊即時掌握住民臥床時間與離床警示；利用智能尿袋紀錄住民每日的排泄狀況外，還可以進行數位管理來減少照護人力的負荷並提升精準照護等。