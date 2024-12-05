影／小牙醫聯盟批衛福部 「醫師法施行細則」護航權貴

本土小牙醫聯盟日前號召師生及民眾上街游行，反對衛福部降低「波波」參加醫師國考資格門檻，認為是以及假借偏鄉名義、加開波波牙醫實習名額，自行估近五千人參與。

雖然行政院長卓榮泰表示，牙科偏鄉計畫將會重新檢討，不會加開波波牙醫實習名額，並且會更加嚴謹審核國外學歷。但衛福部卻在遊行隔日公告「醫師法施行細則」修正案，遭質疑是放寬波波考照資格。牙醫團體今天聯合西醫和中醫團體召開記者會，痛批衛福部護航權貴，「後門暫閉、前門大開」，要求醫師法施行細則修正案撤回重修。

台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟理事長黃映綺指出，此次醫師法施行細則修正案加入國外學歷採認原則，這是審核國外學歷醫牙畢業生是否具有回台灣報考醫師執照國考的資格，是把關國外學歷醫師水準的第一道防線。原本的牙科假偏鄉計畫則會大開波波實習後門，嚴重制奪本土學生教育資源、影響醫師養成水準。現在新的計畫還沒出來，衛福部卻急著幫波波打開前門，讓原本連考試資格都沒有的波波都可以考，並且不是只有牙醫，還包括西醫、中醫也都一併放寬。

黃映綺醫師解釋，原有的 106年學歷採認原用限制波波要畢業自教育部認可的學校，新的細則部放寬成任何國外團體認可就可以，等於是我國完全沒有審查，連野雞大學的學歷都要承認。就好比進口台灣的農產品全都不需要檢驗，對方國家或進口商說合格就合格，民眾完全沒保障，政府號稱要更嚴謹，但新的條文不僅維持牙科可以用見習抵實習時數的荒謬規定，甚至還要承認遠距教學和網路實習，根本是愈修愈寬鬆。原有的規定要求國外學歷生必須透過正常管道入學，新版卻改成只要公開招生和推薦就可以，等於讓免試入學的國際專班就地合法，這次的新細則大放水，就是把標準降低，黃映綺批「回到這次鬧出人命的初代波波醫師當年的標準，民眾如何能安心」？