衛福部醫師法施行細則 小牙醫聯盟質疑：後門暫閉 前門大開

為「波波」國外學歷醫學生爭議，本土小牙醫聯盟再抗衛福部。台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟理事長黃映綺表示，衛福部新公告的醫師法施行細則加入國外學歷採認原則，是放寬波波考照資格，讓不只放寬波波牙醫，連西醫、中醫都一併放寬。

本土小牙醫聯盟11月24日號召民眾上街遊行，抗議衛福部假借偏鄉計畫，加開波波牙醫實習名額。黃映綺說，雖然行政院長卓榮泰承諾偏鄉計畫會重新檢討，但遊行隔天，衛福部於25日公告「醫師法施行細則」，加入國外學歷採認原則，對於波波根本是「後門暫閉、前門大開」，要求醫師法施行細則修正案撤回重修。

黃映綺說，原本106年學歷採認原則，限制波波要畢業自教育部認可的學校，新的細則卻放寬成任何國外團體認可就採認，等於我國完全沒有審查，所有海外大學的學歷都要承認。政府雖宣稱更嚴謹，但新條文不僅讓海外牙科學生可以用見習抵實習時數，非常荒謬，甚至還要承認遠距教學、網路實習，愈修愈寬鬆。

高雄市牙醫師公會理事長蔡政峰表示，醫療是訊息不對稱的行業，牙醫更是如此，七成的醫療處置來自於牙醫師建議，牙醫供應誘導需求現象較其他科別更明顯，「醫師說你有蛀牙，你就是有蛀牙」。然而，證據顯示，台灣牙醫人力過剩，但城鄉分布不均，他樂見政府暫緩偏鄉計畫，但政府應增加對偏鄉牙科的誘因，吸引都會區優秀醫師願意前往服務。

陽明交通大學牙醫系教授林元敏質疑，新冠疫情時國內牙醫系學生，因為被困國外，無法完成實習被要求延畢一年，為何國外遠距教學就可以放行？要求撤回醫師法施行細則，拿掉放水條款，避免毀壞台灣醫療。台灣美容醫學產業全國聯合會理事長蔡豐州批評，南韓總統尹錫悅將醫師任意擴編，導致醫師罷工，現在又戒嚴鬧劇，終將被人民唾棄，衛福部應引以戒。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，新的醫師法施行細則中，學歷審查為配合教育部、考選部而規定一致。原先法規所指「非經一般常態招生入學不予採認」，有模糊之處，因此明定為「未有對外公開招生及公開考試、甄審、推薦或其他相當方式入學，不予採認。」她強調，學歷採認原則與以往相同，並提升法律位階、透過施行細則規範，並沒有見習折抵實習時數的問題。