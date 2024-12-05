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擺脫悲情！香港快運下周直飛花蓮國際郵輪將重新靠港

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
香港快運航空（HK Express）將於12月12日起，啟動花蓮、香港包機直航。圖／花蓮縣政府提供
香港快運航空（HK Express）將於12月12日起，啟動花蓮、香港包機直航。圖／花蓮縣政府提供

花蓮4月震後國際遊輪全部停擺，不過明年已預報16航班約4萬人次，加上花蓮、香港直航班機12日就要重啟，初期每周4個航班，也將帶進大量遊客，花蓮縣府期待，在陸路尚不穩定下，透過空、海運帶入人潮，成為重振觀光一大契機。

為讓更多國際遊客直飛花蓮觀光旅遊，花蓮縣府攜手香港快運，12日開通直航航班；花蓮港務分公司提供優惠方案，凡國際郵輪明年靠泊花蓮港免收碇泊費、旅客服務費及港區清潔維護費，預計優惠金額超過1500萬元，截至目前114年度預報16航次，下月26日首艘「挪威天空號（NORWEGIAN SKY）就會靠港，預計一整年可帶來約4萬人次國際觀光旅客。

縣府觀光處長余明勲說，香港直航初期是每周4航班，未來希望有機會天天開航，也正與日、韓洽談包機直航。來到花蓮的國際郵輪在4月地震過後全部停航，明年也會重啟，一艘大型郵輪包含服務人員、遊客有好幾千人，再加上食材補給，消費能力對花蓮是很大的幫助。

余明勲說，花蓮聯外鐵、公路交通還不穩定，透過飛機直航、國際郵輪，可以避開陸路交通，讓國際遊客直接到花蓮；除了國際班機，台北到花蓮國內班機明年起每天至少1班，透過固定航班，方便旅行社安排遊程、培養旅遊客群，對花蓮觀光都是利多。

他表示，縣府會加大國際宣傳力道，邀請各國遊客回籠，估算香港直航每班可載200人，每周4班，換算下來1年有3、4萬人，加上國際郵輪，以及桃園、松山機場落地，轉乘其他運輸工具來到花蓮的國際旅客，明年希望突破20萬人次，對幫助觀光回溫將有很大幫助。

花蓮港務分公司明年推出國際郵輪優惠方案，郵輪靠泊港區將免收碇泊費等，預計有16航次載運約4萬名國際遊客靠港。圖／花蓮港務分公司提供
花蓮港務分公司明年推出國際郵輪優惠方案，郵輪靠泊港區將免收碇泊費等，預計有16航次載運約4萬名國際遊客靠港。圖／花蓮港務分公司提供

航班 花蓮 郵輪

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