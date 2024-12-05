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藍莓開花季引蜂授粉 每月人工授粉費用大減8成拚市占率

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部苗栗區農業改良場調查顯示，藍莓開花期藉由蜜蜂授粉技術可提高藍莓6倍著果率與節省80%人工授粉成本，國產藍莓價格在未來可望更親民，也能進一步擴大市占率。圖／苗栗農改場提供
農業部苗栗區農業改良場調查顯示，藍莓開花期藉由蜜蜂授粉技術可提高藍莓6倍著果率與節省80%人工授粉成本，國產藍莓價格在未來可望更親民，也能進一步擴大市占率。圖／苗栗農改場提供

藍莓富含高量花青素及抗氧化物，風味亦受到消費者喜愛，近年來國內許多農民開始種植，但卻面臨著果率不佳、產量受限的瓶頸。農業部苗栗區農業改良場調查顯示，藍莓開花期藉由蜜蜂授粉技術可提高藍莓6倍著果率與節省80%人工授粉成本，國產藍莓價格在未來可望更親民，也能進一步擴大市占率。

因應國內市場需求的提升，不少農民看好藍莓商機，積極投入藍莓的生產，然而國內藍莓大多使用設施栽培，若採自然授粉方式，昆蟲便無法進入設施，造成授粉不足使著果率不佳，但利用人工授粉則費工費時，若要提升國產藍莓競爭力，首要目標是降低生產成本及提高單位面積產量，優化授粉技術則是關鍵。

苗栗農改場長呂秀英指出，只要在藍莓開花初期於設施內引入西方蜜蜂進行授粉，可使藍莓的著果率提高6倍，並有效提升生產效益。研究團隊也發現，露天栽培的藍莓在開花期間自然訪花的昆蟲種類較少，其中訪花頻率最高的是蜜蜂，顯示蜜蜂應是我國藍莓主要授粉昆蟲，成為提升藍莓產量的關鍵，因此建議農民在每年12月至翌年2月間的藍莓開花季節購買蜂群協助授粉，預估每月可節省80%以上人工授粉費用，不僅能顯著增加藍莓的產量，還能省工提升藍莓栽培的經濟效益。

呂秀英表示，藍莓花對蜜蜂具有天然的吸引力，西方蜜蜂授粉效率高且穩定，有助於提升國產藍莓的產量和品質。隨著國內藍莓種植技術不斷提升，未來藉由授粉技術的精進，國產藍莓產能將逐步提高，藍莓鮮果也已成為國人日常消費中非常受歡迎的溫帶水果之一，市場需求逐年提高，2022年進口金額達新台幣7.6億元，國產藍莓在成熟度及風味上較進口藍莓具有優勢。

蜜蜂 農業部 農民

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