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今晚雨區擴大 氣象署：下周恐有冷氣團低溫14度

聯合報／ 記者胡瑞玲/台北即時報導
今晚到周五水氣稍增多，雙北、東半部短暫雨，北海岸、宜蘭要留意較大雨勢。本報資料照片
今晚到周五水氣稍增多，雙北、東半部短暫雨，北海岸、宜蘭要留意較大雨勢。本報資料照片

要帶傘了，中央氣象署預報員趙竑上午指出，今晚起東北風稍增強水氣增，北東降雨機率提高。周末及下周各有一波冷空氣，周末周日這波低溫約17、18度，下波冷空氣比周末這波更強，溫度更低，強度目前預估在東北季風到冷氣團之間機率最高，寒流等級機率低一些，預測低溫約14、15度，但還有一段時間，天氣變化大、不確定性高，氣象署持續觀察。

趙竑指出，今起溫度逐漸下降，到周末周日北宜整天冷，其他地區早晚冷；今起水氣稍增多，北東降雨機率提高。沿海則要留意強風大浪。

降雨方面，趙竑指出，今晚到周五水氣稍增多，雙北、東半部短暫雨，北海岸、宜蘭要留意較大雨勢；周六到周日東北季再度增強，但雨勢不如之前大，桃園、雙北、東半部短暫雨；下周一到下周三轉偏東風環境，北海岸、大台北及東半部短暫雨。

溫度方面，北部今天溫差不大，周末兩天有一波冷空氣，周六、周日白天不超過20度，低溫17、18度，花東也是整天偏涼；中南部則是早晚溫差大。

未來一周降雨趨勢。圖/中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖/中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖/中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖/中央氣象署提供

低溫 冷氣團 氣象署

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