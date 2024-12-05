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把握機會！花蓮住宿補助經費將用罄 12月14日最後1天

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為振興花蓮當地觀光與經濟，交通部自6月起推動3波自由行住宿補助，由於11月起民眾反應熱烈，補助經費即將用罄，12月14日為補助最後1天。圖／花蓮縣府提供
為振興花蓮當地觀光與經濟，交通部自6月起推動3波自由行住宿補助，由於11月起民眾反應熱烈，補助經費即將用罄，12月14日為補助最後1天。圖／花蓮縣府提供

花蓮受0403地震重創，為振興當地觀光與經濟，交通部6月起推動3波自由行住宿補助，根據統計，自11月推出3.0及3.0 plus方案後，11月下旬旅館住房率達4成、民宿逾5成，已達去年同期水準。觀光署表示，補助經費即將用罄，12月14日為補助最後1天。

為協助花蓮於0403地震後重振觀光，觀光署推動3波花蓮自由行住宿補助，包含自今年6月1日起實施補助、9月起推動「一來再來（2.0）方案」，邀請國人每月均前往花蓮旅遊住宿、11月再推出3.0及3.0 plus方案，增加第2晚住宿補助，加上花蓮縣政府也積極辦理在地活動，每周活動經費執行額度成長快速。

據觀光署統計，自11月起3.0及3.0 plus方案啟動後，活動執行成效成長5成，11月下旬旅館住房率達4成、民宿則已逾5成，已達去年同期水準。

觀光署指出，因花東自由行住宿優惠活動為民眾先住宿、先折抵，預算用罄即會宣布結束，經評估補助經費執行情形，12月14日為活動最後一天（12月14日當晚入住仍可獲得住宿優惠折抵），民眾可把握機會至花蓮住宿。

觀光署表示，花東自由行方案均因民眾熱烈響應提前結束，花蓮縣及台東縣政府也將持續積極辦理相關活動，民眾仍可安排旅程至花東，觀光署未來將持續加強行銷花東。

住宿 花蓮縣政府 觀光署

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