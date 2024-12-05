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養生宅＋智慧醫養旅館 陽明交大打造AI健康長壽園區

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
陽明交大校長林奇宏（左）與夏都集團董事長陳協同於4日簽訂合作意向書，推動園區成為台灣第一個結合人工智慧與持續健康長壽的示範社區。圖／陽明交大提供
陽明交大校長林奇宏（左）與夏都集團董事長陳協同於4日簽訂合作意向書，推動園區成為台灣第一個結合人工智慧與持續健康長壽的示範社區。圖／陽明交大提供

國立陽明交通大學宣布與夏都集團共同打「ＡＩ持續健康長壽（Continuing Care Retirement Community, CCRC）園區」。計畫以宜蘭為基地，結合健康、養身、科技，推出智慧養生宅和智慧醫養旅館。

陽明交大指出，園區位於宜蘭火車站後方，鄰近陽明交大附設醫院，由國軍退除役官兵輔導會與夏都集團達成開發共識，將循「健康台灣 幸福社會」的國政願景，規劃為健康台灣未來示範園區。

陽明交大與夏都集團於4日簽訂合作意向書，結合其在高齡長照與智慧醫療的專業，並利用附設醫院的醫療資源，以全齡生活營造、醫療長照支持、小型造鎮計劃的概念，推動園區成為台灣第一個結合人工智慧與持續健康長壽的示範社區。

依照初步規劃，陽明交大將協助在園區內設置「智慧養生宅」，提供智慧健康管理系統、無障礙設施，並結合AI技術實現居家健康管理的便利。該空間緊鄰附設醫院，醫療無縫接軌，提供熟齡族安心的生活環境。另規劃「智慧醫養旅館」，作為出院後的康復中繼站，提供連續性照護服務，協助順利從醫院療養過渡到日常生活。

陽明交大校長林奇宏表示，新加坡正於皇后鎮（Queenstown）打造可容納10萬人的健康長壽社區，台北關渡則由醫學系教授陳亮恭主導推動「關渡學計畫」，顯示健康政策不應僅著眼於疾病治療，更應深入社區，發揮社區在支持熟齡族群生理、心理與社會需求方面的作用。希望本次產學合作，可打造幸福的居住與療養示範環境。

夏都地產開發股份有限公司董事長陳協同表示，因應2025年的超高齡社會來臨，夏都跨入AI智慧健康「養生宅」及「醫療照護」產業，未來利用AI科技與陽明交通大學共同合作，促進國民健康福祉， 除了善盡社會責任外，亦可平衡觀光服務於淡旺季差異的影響，達成集團全年營收穩定成長的目標。

夏都 長照 陽明交大

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