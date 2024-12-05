台南大遠百2024聖誕點燈 捐贈無人機讓學童不同的學習體驗

台南大遠百2024聖誕節公益點燈活動點亮高15公尺高「萬花繽紛聖誕樹」聖誕樹。 圖／遠百 提供

台南大遠百愛的聖誕節點燈公益活動，在12/3晚上正式點亮，邀請花蓮縣秀林鄉富世國小學及臺南市偏鄉國小學童10所學校共計150位學童來到現場，當天送出320雙全新運動鞋及牛頭牌布希鞋，臺南市長黃偉哲、遠東集團董事長徐旭東、總經理徐雪芳也共同參與，帶給學童滿滿的祝福與溫暖。

當日安排偏鄉國小學童一日遊，上午到安平定情碼頭德陽艦園參觀，中午在台南遠東香格里拉享用五星級飯店自助餐，晚餐品嘗木火柴燒牛排提供的特製餐盒。當天晚天由光華高中幼兒保育科裝扮成50位聖誕老公公，現場發送糖果散播歡樂，還有臺南市交響樂的銅管樂團、空軍第一戰術戰鬥機聯隊的三軍娃娃表演、花蓮富世國小也帶來木琴表演、後壁區新東國小舞蹈等精彩聖誕表演，讓參加點燈活動的偏鄉學童及現場民眾相當開心。

遠東集團董事長徐旭東一一贈送愛心運動鞋給小朋友。 圖／遠百 提供

今天所有偏鄉學童都獲得很豐盛的聖誕禮物，黃偉哲市長贈送保暖外套、遠東集團徐旭東董事長代表贈送愛心運動鞋、遠東百貨總經理送最實用的側背包，最感動的還有，小農愛心轉化成無人機，今年6月份在台南大遠百舉辦女力青農表揚活動，將義賣所得轉化成公益基金購買最夯的無人機送給10所國小，讓小朋友能開啟新視野探索新事物，有不同的學習體驗，以及牛頭牌運動鞋也送出經典布希鞋、國際獅子會複合E區第一副議長鄭玉珠也送餐盒，小朋友也回贈了自己簽名的愛心大卡片給黃偉哲市長和徐董事長。

東百貨總經理徐雪芳贈送實用側背包給小朋友。 圖／遠百 提供

此次募得的愛心運動鞋將分贈秀林鄉花蓮富世國小，麻豆區北勢國小、港尾國小、大山國小；後壁區菁寮國小、新東國小、新嘉國小；鹽水區文昌國小、仁光國小、歡雅國小等南市十所偏鄉小學150位學童一起參加「2024遠百愛分享」愛的聖誕節點燈公益活動；台南大遠百今年的聖誕樹以「萬花繽紛聖誕樹」為主題打造出台南市15米最高的聖誕樹。活動現場更推出限定版「台南聖誕臨時郵局」，現場除了辦理郵件收寄服務外，還能蓋上紀念郵戳的服務，讓參與民眾在寄送的同時感受到滿滿的聖誕氛圍。