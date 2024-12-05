花蓮振興預算將用罄 自由行至14日截止

交通部觀光署5日指出，日前所推出的3波花蓮自由行住宿補助，活動執行成效成長5成，11月下旬旅館住房率達4成、民宿則已逾5成，已達去年同期水準，經評估補助經費執行情形，12月14日為活動最後一天（12月14日當晚入住仍可獲得住宿優惠折抵），請民眾把握機會至花蓮住宿。

觀光署表示，為協助花蓮於0403地震後重振觀光，一共推動3波花蓮自由行住宿補助，包含自年6月1日起活動實施，9月起推動一來再來(2.0)方案，邀請國人每月均前往花蓮旅遊住宿，並於11月再推出3.0及3.0 plus方案，增加第二晚住宿補助，加上花蓮縣政府亦積極辦理在地活動，每週活動經費執行額度成長快速，民眾反應熱烈。

據觀光署統計，自11月起3.0及3.0 plus方案啟動後，活動執行成效成長5成，11月下旬旅館住房率達4成、民宿則已逾5成，已達去年同期水準。因花東自由行住宿優惠活動為民眾先住宿、先折抵，預算用罄即會宣布結束，經評估補助經費執行情形，12月14日為活動最後一天（12月14日當晚入住仍可獲得住宿優惠折抵），請民眾把握機會至花蓮住宿，享受難忘的住宿及旅遊體驗，觀光署並再次感謝民眾熱烈參與。

觀光署表示，花東自由行方案均因民眾熱烈響應提前結束，花蓮縣及臺東縣政府亦持續積極辦理相關活動，民眾仍可安排旅程至花東，享受山林及海岸之美，觀光署未來將持續加強行銷花東，期待更多民眾能夠體驗花東旅遊樂趣。