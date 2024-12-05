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誰改裝排氣管還沒登錄？ 台南免費認證倒數中

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南免費檢測機車改裝排氣管倒數中，若沒認證明年要受罰。記者鄭惠仁／翻攝
台南免費檢測機車改裝排氣管倒數中，若沒認證明年要受罰。記者鄭惠仁／翻攝

為從源頭管制噪音車，環境部今年啟動「改裝排氣管認證制度」，台南市環保局也提供免費檢測，但時間到12月31日，除呼籲裝設非原廠（含副管）排氣管機車車主，除盡速至環境部替換用排氣管噪音檢驗資訊系統登錄，也把握機會，趕快檢測，避免明年上路後受罰。

南市環保局表示，免費檢測期限將至，目前已協助完成3703輛機車認證。從2025年起，未認證排氣管車輛將被處900至1800元罰鍰，若噪音檢測不合格，追加罰鍰1800至3600元，最高可罰5400元。市府也將持續結合相關單位，全力遏止違規車輛噪音，還靜於民。

環保局長許仁澤指出，今年的免費檢測服務，從明年起將不再受理認證作業，民眾須自行付費委託環境部認可的噪音實驗室檢測，或使用原廠排氣管、購買已取得合格認證的排氣管。尚未完成認證的車主把握機會，盡速上https://noisecar.moenv.gov.tw/CarSilencer完成登錄及檢測，已通過認證的車輛，勿隨意更改排氣管或危險駕駛，違者仍將依噪音管制法處最高3萬元罰鍰。

噪音 環保局長 環境部

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