誰改裝排氣管還沒登錄？ 台南免費認證倒數中

為從源頭管制噪音車，環境部今年啟動「改裝排氣管認證制度」，台南市環保局也提供免費檢測，但時間到12月31日，除呼籲裝設非原廠（含副管）排氣管機車車主，除盡速至環境部替換用排氣管噪音檢驗資訊系統登錄，也把握機會，趕快檢測，避免明年上路後受罰。

南市環保局表示，免費檢測期限將至，目前已協助完成3703輛機車認證。從2025年起，未認證排氣管車輛將被處900至1800元罰鍰，若噪音檢測不合格，追加罰鍰1800至3600元，最高可罰5400元。市府也將持續結合相關單位，全力遏止違規車輛噪音，還靜於民。

環保局長許仁澤指出，今年的免費檢測服務，從明年起將不再受理認證作業，民眾須自行付費委託環境部認可的噪音實驗室檢測，或使用原廠排氣管、購買已取得合格認證的排氣管。尚未完成認證的車主把握機會，盡速上https://noisecar.moenv.gov.tw/CarSilencer完成登錄及檢測，已通過認證的車輛，勿隨意更改排氣管或危險駕駛，違者仍將依噪音管制法處最高3萬元罰鍰。