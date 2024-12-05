周末起兩波冷空氣 專家：下周四恐低於10度

周末到下周預估會有兩波冷空氣，周末這波可能不到大陸冷氣團等級，只有東北季風強度。但下周四第二波冷空氣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，目前系集預報來看強度預報頗為分歧，大概有一半的成員報出低溫，會低於10度，但也有一半的成員還未反應，分歧度很大，暫時只能當作參考用。

吳聖宇指出，以ECMWF針對台北松山機場的系集預報來看，未來10-15天內大致會有兩波冷空氣，第一波是原本就有預期的，在周末(7-9日)之間的冷空氣，極渦低壓西側的西風北支內有較深的短波槽向東南擺動，帶動冷高壓分裂中心南下至長江以北(河南、安徽、山東、江蘇)，因此台灣附近東北季風強度加強，冷空氣南下的量也增加。

吳聖宇說，原先預期可能會達到大陸冷氣團等級，但最新預報來看，冷空氣南下幅度變得比較小，冷高壓中心提早在江蘇、山東一帶就向東移出，可能達不到冷氣團程度，預估周末(7-8日)至下周一(9日)清晨，中北部、東北部空曠地區低溫可能降到13-15度間，市區低溫15-17度間，比之前預報要來得提高。

吳聖宇指出，下周一(9日)白天起溫度回升，再來就是從下周四(12日)之後下來的第二波冷空氣，目前的系集預報來看強度預報頗為分歧，大概有一半的成員報出低溫(低於10度)，但也有一半的成員還未反應，綜觀環境的預報是預估有很深的北支槽向南擺動帶來的強冷空氣降溫，不過因為分歧度很大，暫時只能當作參考用。

水氣的部分，吳聖宇指出，暫時來看仍集中在迎風面區域為主，大台北、東半部比較有下雨的機會，桃園以南的西半部地區大致穩定，這樣的情況可以一直維持到下周，如果沒有明顯變化的話，這種典型的東北季風天氣型態可以持續一段時間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。