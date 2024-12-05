快訊

62年首見！法國會聯手通過不信任動議 巴尼耶成史上任期最短總理

周末起兩波冷空氣 專家：下周四恐低於10度

助博弈、詐團境外洗錢潛逃1年多 虛擬貨幣女神胞兄聲押禁見

周末起兩波冷空氣 專家：下周四恐低於10度

聯合報／ 記者陳智華/台北即時報導
受東北季風影響，迎風面的北部及東北部有降雨機率，氣溫稍涼。 本報資料照片
受東北季風影響，迎風面的北部及東北部有降雨機率，氣溫稍涼。 本報資料照片

周末到下周預估會有兩波冷空氣，周末這波可能不到大陸冷氣團等級，只有東北季風強度。但下周四第二波冷空氣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，目前系集預報來看強度預報頗為分歧，大概有一半的成員報出低溫，會低於10度，但也有一半的成員還未反應，分歧度很大，暫時只能當作參考用。

吳聖宇指出，以ECMWF針對台北松山機場的系集預報來看，未來10-15天內大致會有兩波冷空氣，第一波是原本就有預期的，在周末(7-9日)之間的冷空氣，極渦低壓西側的西風北支內有較深的短波槽向東南擺動，帶動冷高壓分裂中心南下至長江以北(河南、安徽、山東、江蘇)，因此台灣附近東北季風強度加強，冷空氣南下的量也增加。

吳聖宇說，原先預期可能會達到大陸冷氣團等級，但最新預報來看，冷空氣南下幅度變得比較小，冷高壓中心提早在江蘇、山東一帶就向東移出，可能達不到冷氣團程度，預估周末(7-8日)至下周一(9日)清晨，中北部、東北部空曠地區低溫可能降到13-15度間，市區低溫15-17度間，比之前預報要來得提高。

吳聖宇指出，下周一(9日)白天起溫度回升，再來就是從下周四(12日)之後下來的第二波冷空氣，目前的系集預報來看強度預報頗為分歧，大概有一半的成員報出低溫(低於10度)，但也有一半的成員還未反應，綜觀環境的預報是預估有很深的北支槽向南擺動帶來的強冷空氣降溫，不過因為分歧度很大，暫時只能當作參考用。

水氣的部分，吳聖宇指出，暫時來看仍集中在迎風面區域為主，大台北、東半部比較有下雨的機會，桃園以南的西半部地區大致穩定，這樣的情況可以一直維持到下周，如果沒有明顯變化的話，這種典型的東北季風天氣型態可以持續一段時間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 冷氣團

延伸閱讀

吳聖宇：下周冷空氣挑戰首波大陸冷氣團 局部恐12度

天兔抵家門口 吳聖宇：登陸若是颱風 創睽違57年再有11月侵台颱紀錄

天兔拖到明天上午登陸？ 他指跟萬宜颱風一路緊追有關

中颱天兔快速增強 吳聖宇：「出現RI現象」挑戰強颱

相關新聞

流感公費藥劑擴大使用 12月15日上路

上周類流感門急診就診人次超過七萬人次，預估十二月中旬進入流行期，衛福部疾管署昨宣布，本月十五日至明年二月廿八日，擴大公費...

周末起兩波冷空氣 專家：下周四恐低於10度

周末到下周預估會有兩波冷空氣，周末這波可能不到大陸冷氣團等級，只有東北季風強度。但下周四第二波冷空氣，天氣風險公司資深顧...

癌症基礎治療給付 病友團體籲放寬

「抗癌就像作戰，要陸海空聯合作戰，勝算才大！」癌症希望基金會副執行長嚴必文指出，癌症治療策略應像軍隊聯合作戰，制訂個人治...

吃鍋配冷飲 溫度差容易胃痙攣

天氣冷颼颼，民眾喜歡進補過冬，大啖薑母鴨、羊肉爐等食補藥膳，國泰醫院消化內科主治醫師陳柏諺提醒，如果一邊吃滾燙食物、一邊...

蔬菜價格高檔難下手 陳駿季：農曆春節前可適當回穩

近期蔬菜價格漲多跌少，根據北農統計，今天台北市蔬菜到貨量約1121噸，每公斤平均菜價59.1元，雖然較昨天61.2元偏低...

今北台稍涼 吳德榮：周末北東轉濕涼

受東北季風影響，北部溫度逐日下降，周末冷空氣比較明顯，北台轉濕涼，降溫較有感。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。