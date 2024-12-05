年末大掃除超頭痛！專家授「8生活習慣」 維持整潔更輕鬆

你準備好大掃除了嗎？在一年一度的大掃除開始之前，也許一些細微的小動作，你也可以讓家中更乾淨。

一直以來，想要維持居家環境的整潔，有時本來就不是件容易的事，每個人的生活習慣不同，家庭成員也有各自對衛生的喜好，因此想要維繫家中的乾淨，那可不是單靠一年一度的大掃除就能夠辦到。

清潔和生活管理專家艾蜜莉雅肯尼迪（Amelia Kennedy）就說，有些家庭總是只靠著一次性的大掃除來打掃家中環境，但因為事情實在太多，反而發現自己在白費力氣，因此，如何在日常生活中維持清潔的習慣，可以在幫助生活上累積更井然有序的技巧。

以下的祕訣如果能夠施行，每次的打掃都能夠更加輕鬆。

1、練習「不要空手」的原則

所謂「不要空手」的原則，指的是當一個人無論是從客廳到廚房、房間到浴室，還是臥室到玄關，在特定的狀況下，都應該不要空手行走，無論要拿的是垃圾、碗盤還是玻璃杯，這確實有助於防止髒亂堆積，而且正確的物歸原處。

專家說，有時候如果要離開一個房間，你可以先環視一下有沒有需要帶走的東西、或原本不屬於該空間的物品；如果住家比較大、有兩層樓以上，還可以試著在每層樓都放一個籃子，這樣只要上下樓梯時就能將物品帶走，節省來回奔波的時間。

2、所有的打掃都從高處開始

打掃時應該先清理桌面，再打掃地面。示意圖。圖／Ingimage

事實上，即便是最勤奮的打掃者，都可能忽略在視線上方較高的物品，像是天花板的角落、書櫃的頂部和門框上緣，如果可以，應該自備能夠伸縮的除塵棒或方便移動的梯子，以由上往下的方式清掃。

在這些最頂端的空間裡，基本上都會積累厚重的灰塵，因此在擦拭時要特別注意，如果可以，也能在櫥櫃的上面放舊床單或布，只要定期清洗或抖掉灰塵，就能保持乾淨。

3、要擺脫雜亂，從小事開始做起

專家說，雜物的堆積，往往是經歷過一段很長的時間，因此清掃自然也會花很長的時間，所以，把事情分成小塊、分門別類的作業，像是從衣櫃裡先整理好放內衣褲和襪子的空間、堆放雜物的抽屜等，從小地方開始再換到大空間。

接著，可以有系統性的將不同的物品分門別類、貼上標籤，以不同的儲物箱收納，確保在整理之後，也不會因為時間的關係而失去井然有序的模樣。在小空間裡看到自己的進步，可以激勵你在之後的大空間做出更大的努力。

4、進家門後請拖鞋

乾淨的地板可以維持室內的整潔。示意圖。圖／Ingimage

研究發現，約有1／3的室內污垢和灰塵，都是從戶外進到家中，而這些髒污都是從鞋底下所帶回來的。無論美國或台灣，有些家庭在進家門後沒有拖鞋的習慣，如果可以，應該改變這樣的方式，不在室內穿鞋的家，會比把鞋子穿進家中的家乾淨許多。

5、隨時在衣櫃裡面放一個衣物回收盒

對衣服斷捨離的體悟，也許說起來容易，但實際上做起來卻不是那麼簡單，可能有些衣服牽涉了滿滿回憶、某件衣服價格昂貴，還有的衣服是期待自己瘦下來以後能夠有一天再穿上。然而，一旦永遠帶著這樣的思緒整理，那衣櫃勢必不會有清爽的一天。

在快時尚的流行下，消費者對推陳出新、琳琅滿目的商品有著難以抗拒的誘惑，於是一直買、一直買，也沒想過自己是否真的合適，而最終，常常許多人會在偶然間驚嘆自己原來買過某件衣服，但事實上根本連標籤都沒撕掉。

因此，應該在衣櫃中放著衣物回收盒，只要偶然發現是自己不再喜歡、穿不下、不合時宜、退流行的衣物，就不要再把它們掛回衣架上，而是放入衣物回收盒裡，當滿了的時候，就可以將衣物捐贈出去。

你也可以告誡自己，舊的不去、新的不來——如果衣櫃沒有整理、沒有清理出新的空間，那就不應該再買新衣服，如此可以有效減少亂買衣服的衝動。

6、盡可能保持浴室的乾爽

想保持浴室的乾爽，必須定時清潔。示意圖。圖／Ingimage

在大部分的情況下，許多家庭在用完廁所以後都是非常潮溼的，如果沒有使用刮水器等工具在洗澡後順手清洗，玻璃上或洗手台留下的水痕，長久下來是難以處理的，那些水漬會長時間附著在表面，影響整體環境的整潔。

為了保持乾爽、整潔和避免發霉，淋浴後的乾燥清潔雖然麻煩，但其實很重要。此外，為了保持乾燥並防止發霉，使用完浴室後，可以開電風扇吹30分鐘。

7、每天對各種帳單和信件進行分類

在日常生活裡，也許你我每天都會收到不同的帳單、廣告單、傳單、購物優惠等信件，如果不處理，它就會成堆，而且變得十分棘手，甚至忽略掉重要的信件。因此，每天將這些信件分類處理，決定哪些需要處理，哪些可以丟棄。

8、在家中準備一個清潔工具包

在家中準備清掃的工具包，做事會更方便。示意圖。圖／Ingimage

如果能把家中關於清潔的物品，都集中在一個清潔工具包內，你就更有可能帶著這包用品，在不同的房間內解決各種清潔問題。專家說，這意味著你能更方便地攜帶工具，這會讓打掃的過程更加輕鬆。

（本文出自2024.12.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）