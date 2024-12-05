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今北台稍涼 吳德榮：周末北東轉濕涼

聯合報／ 記者陳智華/台北即時報導
受東北季風影響，迎風面水氣多，有降雨機率。本報資料照片
受東北季風影響，迎風面水氣多，有降雨機率。本報資料照片

東北季風影響，北部溫度逐日下降，周末冷空氣比較明顯，北台轉濕涼，降溫較有感。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今、明兩天迎風面水氣稍多，大台北東側及東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部仍晴朗穩定；北台稍涼；中南部白天微熱、早晚涼，晨間易有局部霧。

今日各地區氣溫為：北部16至26度、中部15至29度、南部16至30度及東部16至30度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，周六(7日)至下周二(10日)「東北季風」等級的弱冷空氣南下，周六、下周日桃園以北、東半部有局部短暫雨，北台轉濕涼微冷。下周一、二大氣逐日轉乾，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。下周三(11日)氣溫回升，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬此波冷空氣偏弱，台北測站最低氣溫大約只能降至16度左右，「東北季風」為氣象署對冷空氣的定義中、最弱的1級，與「大陸冷氣團」(台北測站≦14度)有段差距。雖然仍有少部分平地的最低氣溫、可能因「輻射冷卻」，而降至13度左右，但已無發布低溫特報(≦10度)的條件。

吳德榮 東北季風 氣溫

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