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健康你我他／接手女兒米克斯 熱量營養都精算

聯合報／ 文／張健常（新北新店）
Sandy有一身烏黑亮麗的毛皮，牽出門常吸引路人誇讚。圖／讀者提供
Sandy有一身烏黑亮麗的毛皮，牽出門常吸引路人誇讚。圖／讀者提供

Sandy是女兒三年前從沙灘上撿來的米克斯犬，先前養在租屋處，女兒大學畢業後，兩老概括承受這隻毛小孩。在無微不至的照顧下，養出一身烏黑亮麗的毛皮，標致勻稱的外觀，一雙杏仁眼高翹、鐮刀尾，牽出門常吸引路人誇讚。

醫學院畢業的女兒，對動物照顧與福祉有嚴格標準，一天兩餐餵食全素飼料先秤重，以獲取足夠熱量與營養素，搭配的肉罐頭則稀釋後用製冰盒冷凍起來，每次用一小塊摻水混合，一點點肉味就能讓狗吃得津津有味，由於Sandy大半吃素，尿液生化檢查稍有結晶且呈弱鹼性，又另外將蔓越莓打汁稀釋配水喝，真是好狗命。

為了裝扮愛犬，主人親手縫製幾條小領巾、編織Macrame，有時戴上小布帽模樣討喜，別上繡有名字的掛牌，出門遛狗不用費力介紹，路人便可叫出芳名，讓社交互動更有趣了。

Sandy的「家教」不錯，從不在室內便溺，帶出門很少吠叫，回家後學會先用濕布擦腳的習慣。每當主人下班回家，牠總是聞聲搶在門口迎接，尾巴猛力搖甩，又跳又舔的興奮樣，一身疲勞似也消除大半。配合學校動物醫院的引薦，這隻母狗還是捐血犬，除享免費健檢，還獲得寄生蟲藥等小禮物。

自古以來狗就是人們的忠實伴侶，每每看著女兒在草地上與愛犬追逐的溫馨畫面，大概就是所謂的幸福。

動物醫院 醫學院

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