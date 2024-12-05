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明節氣「大雪」 5招助身體暖呼呼
明天是冬天第三個節氣「大雪」，台灣雖處亞熱帶氣候，不會看見大雪紛飛的景象，不過仍可以感受到氣溫明顯變化。中醫師提出避寒保暖5建議，並推薦飲用「當歸生薑紅棗茶」來調理體質。
陽明馬光中醫診所主治醫師陳柏太說，氣溫驟降時，如果體內氣血無法抵禦寒氣刺激，就會產生感冒、氣管炎等呼吸道疾病，以及高血壓、心臟病、中風等心血管疾病，或頻尿、尿急等泌尿道疾病，甚至筋骨關節方面疾病。
避寒保暖5招
1.穴道按摩：用雙手拇指按壓位於頸部兩側的風池穴，每次3至5分鐘，能夠驅寒解表、預防感冒，並可緩解頭痛、頸部僵硬等不適。
2.食補祛寒：食用溫熱、滋補的食物來對抗寒冷，可提高人體的免疫功能，使寒性體質獲得改善，可吃薑母鴨、羊肉爐、麻油雞、藥燉排骨湯等食補，但也要多吃當令的根莖類蔬菜、雪菜湯、紅薯粥等高纖食物。
3.勤運動：進行緩和運動，如瑜伽、太極拳、慢跑等，運動時避免過度流汗，為避免心血管收縮劇烈而誘發心臟疾病，建議以室內運動為主，以免受涼。另外，也可進行冥想或靜坐調適心情，消除冬季的煩悶低落感。
4.注意保暖：身體最怕劇烈的溫差變化，人體的頭頸部、腹部及足部最容易受到戶外的冷空氣侵襲，對於年長者更是不利，因此應加強保暖，視氣溫穿厚衣外套、戴帽、穿襪、戴圍巾。
5.早睡晚起：忌熬夜，早睡可避寒，也能增加睡眠時間，以涵養人體的陰陽氣，達到養精蓄銳的目的。
當歸生薑紅棗茶
材料：當歸6克、生薑3片、紅棗5顆、紅糖適量
作法：
1.當歸洗淨，紅棗去核備用，將所有的藥材放入鍋中，加入800毫升的清水。
2.煮沸後，轉小火煮20分鐘，湯色正濃時，加入適量紅糖，關火、攪拌均勻，即可飲用。
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