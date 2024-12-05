聽新聞
0:00 / 0:00

明節氣「大雪」 5招助身體暖呼呼

聯合報／ 記者林則澄／台北報導

明天是冬天第三個節氣「大雪」，台灣雖處亞熱帶氣候，不會看見大雪紛飛的景象，不過仍可以感受到氣溫明顯變化。中醫師提出避寒保暖5建議，並推薦飲用「當歸生薑紅棗茶」來調理體質。

陽明馬光中醫診所主治醫師陳柏太說，氣溫驟降時，如果體內氣血無法抵禦寒氣刺激，就會產生感冒、氣管炎等呼吸道疾病，以及高血壓、心臟病、中風等心血管疾病，或頻尿、尿急等泌尿道疾病，甚至筋骨關節方面疾病。

避寒保暖5招

1.穴道按摩：用雙手拇指按壓位於頸部兩側的風池穴，每次3至5分鐘，能夠驅寒解表、預防感冒，並可緩解頭痛、頸部僵硬等不適。

2.食補祛寒：食用溫熱、滋補的食物來對抗寒冷，可提高人體的免疫功能，使寒性體質獲得改善，可吃薑母鴨、羊肉爐、麻油雞、藥燉排骨湯等食補，但也要多吃當令的根莖類蔬菜、雪菜湯、紅薯粥等高纖食物。

3.勤運動：進行緩和運動，如瑜伽、太極拳、慢跑等，運動時避免過度流汗，為避免心血管收縮劇烈而誘發心臟疾病，建議以室內運動為主，以免受涼。另外，也可進行冥想或靜坐調適心情，消除冬季的煩悶低落感。

4.注意保暖：身體最怕劇烈的溫差變化，人體的頭頸部、腹部及足部最容易受到戶外的冷空氣侵襲，對於年長者更是不利，因此應加強保暖，視氣溫穿厚衣外套、戴帽、穿襪、戴圍巾。

5.早睡晚起：忌熬夜，早睡可避寒，也能增加睡眠時間，以涵養人體的陰陽氣，達到養精蓄銳的目的。

當歸生薑紅棗茶

材料：當歸6克、生薑3片、紅棗5顆、紅糖適量

作法：

1.當歸洗淨，紅棗去核備用，將所有的藥材放入鍋中，加入800毫升的清水。

2.煮沸後，轉小火煮20分鐘，湯色正濃時，加入適量紅糖，關火、攪拌均勻，即可飲用。

保暖 氣溫 運動

延伸閱讀

「大雪」將至 小心低溫致4部位疾病 中醫師籲製一物暖身

大雪節氣開運攻略！「3生肖」最能抓住年末好運

12月6日節氣「大雪」禁忌多！別做6件事、要吃7種食物

赴日注意！賈新興：周末日本東京以北及海側恐大雪

相關新聞

流感公費藥劑擴大使用 12月15日上路

上周類流感門急診就診人次超過七萬人次，預估十二月中旬進入流行期，衛福部疾管署昨宣布，本月十五日至明年二月廿八日，擴大公費...

癌症基礎治療給付 病友團體籲放寬

「抗癌就像作戰，要陸海空聯合作戰，勝算才大！」癌症希望基金會副執行長嚴必文指出，癌症治療策略應像軍隊聯合作戰，制訂個人治...

吃鍋配冷飲 溫度差容易胃痙攣

天氣冷颼颼，民眾喜歡進補過冬，大啖薑母鴨、羊肉爐等食補藥膳，國泰醫院消化內科主治醫師陳柏諺提醒，如果一邊吃滾燙食物、一邊...

蔬菜價格高檔難下手 陳駿季：農曆春節前可適當回穩

近期蔬菜價格漲多跌少，根據北農統計，今天台北市蔬菜到貨量約1121噸，每公斤平均菜價59.1元，雖然較昨天61.2元偏低...

明節氣「大雪」 5招助身體暖呼呼

明天是冬天第三個節氣「大雪」，台灣雖處亞熱帶氣候，不會看見大雪紛飛的景象，不過仍可以感受到氣溫明顯變化。中醫師提出避寒保...

健康你我他／接手女兒米克斯 熱量營養都精算

Sandy是女兒三年前從沙灘上撿來的米克斯犬，先前養在租屋處，女兒大學畢業後，兩老概括承受這隻毛小孩。在無微不至的照顧下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。