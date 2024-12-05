吃鍋配冷飲 溫度差容易胃痙攣

天氣冷颼颼，民眾喜歡進補過冬，大啖薑母鴨、羊肉爐等食補藥膳，國泰醫院消化內科主治醫師陳柏諺提醒，如果一邊吃滾燙食物、一邊配上冷飲，很容易造成胃腸道痙攣性收縮。尤其重口味的麻辣鍋、韓式泡菜鍋添加過多油鹽，辣油會刺激腸胃，易引發胃發炎、胃食道逆流。

冬天不僅是心血管疾病的好發季節，腸胃問題也大增。陳柏諺說，天氣冷熱變化時，大腦會感受到壓力、影響自律神經，使原有的慢性疼痛惡化。另外，天氣轉換易造成免疫力下降，腸胃較敏感的人，冷空氣會加劇腹瀉、腹痛症狀。

陳柏諺指出，冬天腸胃科門診患者驟增，因為冷空氣會觸發腸胃道的副交感神經變得敏感，如果蠕動太過頻繁，就會腹瀉一直跑廁所。而火鍋被視為「暴飲暴食」地雷，若不自覺攝取過多熱量，再加上隱藏高油脂陷阱的食材及配料，常導致有些人吃到嚴重惡心而掛急診。

「過食會引起腹脹，還會胃食道逆流。」陳柏諺提醒，民眾選擇吃到飽火鍋店打牙祭，對腸胃道來說，是極度「飲食不均衡」，因為吃了一餐火鍋，常會下一餐不吃或少吃，造成三餐的量忽多忽少，胃酸分泌異常，一旦出現咳嗽、喉嚨卡卡、胸痛、胸口灼熱等症狀時，已是胃食道逆流上身。

冬天常見的腸胃道疾病，還包括便祕、病毒性腸胃炎、消化道潰瘍等。陳柏諺說，這時期輪狀病毒、諾羅病毒最活躍，且冬季待在室內時間變多，相對增加群聚機會，容易發生集體感染病毒性腸胃炎，民眾要多加注意個人清潔衛生、戴好口罩。

飲食、生活作息不正常、壓力大都會引起腸胃不適，陳柏諺提醒，胃痛時，首要禁食，讓腸胃休息，多喝溫開水緩和症狀。不要直接吃止痛藥，亂服用藥物可能會讓胃痛情況加劇，並破壞胃黏膜保護力。建議詢問藥師依照指示適當服用胃藥緩解，以及就醫找出原因，及早發現胃部是否有嚴重發炎或病變。