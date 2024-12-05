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健康主題館╱心房顫動初期難察 增中風機率

聯合報／ 記者陳雨鑫╱台北報導
心房顫動是最常見的一種心臟節律功能異常，會突然出現心悸、胸悶等症狀。圖／123RF
心房顫動是最常見的一種心臟節律功能異常，會突然出現心悸、胸悶等症狀。圖／123RF

●抗凝血劑防堵中風 其他器官易出血

●9成心肌梗塞位置在「左心耳」

●封堵左心耳 中風風險降至與服用抗凝血劑相同

心房顫動發生率隨「年紀」增長而提高，台灣心房顫動盛行率1%，60歲以上平均每25人中有1人心房顫動、80歲以上則是每10人就有1人。心房顫動會使血液滯留在心房內產生血塊，有9成的血塊會在「左心耳」處形成，也是最容易產生堵塞的位置，因此，心房顫動患者要慎防「中風」或「心肌梗塞」發生。

心房顫動是最常見的一種心臟節律功能異常，心律不整的患者經常會突然出現心悸、胸悶等症狀，但很快就消失，多數患者在初期會不以為意，往往都是在中風後，才發現有心房顫動問題。心房顫動最常合併的併發症，包括中風、心衰竭，或是心跳過慢導致暈厥等，這些併發症都可能威脅到性命。

中風風險 常人8到10倍

台北醫學大學附設醫院心臟內科主治醫師陳威達表示，被診斷為心房顫動的患者，有非常高的機率會導致中風，根據統計，台灣心房顫動的患者，發生中風的風險與一般人相比是8到10倍。為了避免心房顫動患者發生中風或是心肌梗塞，醫師多會給予抗凝血劑降低中風機率，但抗凝血劑使用者與一般人相比更容易出血，反而形成新的困擾。

抗凝血劑 導致常解血便

他曾收治一位患者，去年被診斷有心房顫動，為了避免中風，患者依照醫囑服用抗凝血劑，但服用一年來，患者沒有中風，但腸胃道三天兩頭出血，常解出血便，讓他誤以為是大腸癌，雖然及時發現與抗凝血劑有關，並透過調整藥物等方式改善，但患者卻擔心下一次出血不知道會發生在哪一處器官。

某日患者早起時嘴唇破裂、血流不止，無奈向醫師求助「有沒有除了服用抗凝血劑以外，預防中風的方式？」陳威達說，並非所有患者都適合使用抗凝血劑，如懷孕的婦女等，因此，如果要避免心房顫動引起中風，部分情況會採取手術治療，透過手術將左心耳封堵，效果如同使用抗凝血劑一般。

封左心耳 防堵血栓脫落

左心耳是最容易導致心臟內血栓的部位，據大規模研究顯示，如果將心房顫動患者的左心耳封堵，一年內發生中風的機率僅有1%到2%，與服用抗凝血劑相同。陳威達指出，封堵左心耳的方式，是透過心導管進行，將一種固定器安裝到左心耳，封閉左心耳的開口，防堵血栓脫落，達到封堵效果。

陳威達說，使用抗凝血劑目前仍是心房顫動患者預防中風的首要方式，但如果屬於不適合服用抗凝血劑，或是服用抗凝血劑出現嚴重困擾生活的狀況，可考慮採取「侵入式」左心耳封堵手術，達到與服藥相同的效果。

陳威達提醒，心房顫動初期難以被揪出，如果有過心悸、心臟亂跳的感覺，應到心臟內科就醫，透過24小時心電圖，或是其他檢測儀器揪出病因，避免等到中風才被發現是心房顫動患者。

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