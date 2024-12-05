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故宮明年迎百年 院慶挨批沒亮點

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
故宮明年迎來建院百年，規畫「故宮一○○+院慶」系列。本報資料照片
故宮明年迎來建院百年，規畫「故宮一○○+院慶」系列。本報資料照片

故宮明年迎來建院百年，規畫「故宮一○○+院慶」系列。立院教委會昨審故宮預算，多位立委質疑故宮百年院慶規畫缺乏亮點。故宮院長蕭宗煌表示，明年故宮將舉辦「甲子萬年」院慶特展，回顧故宮的典藏、歷史，展現研究、科技、文創量能。

為了迎接故宮一百年，故宮研究員選出一百件故宮珍品「百珍集粹」，包括家具、器物、書畫與文獻等，刊載於故宮月刊五百期，可說是「新故宮百寶」。

故宮表示，選出來的都是小有知名度、或具故事性與藝術性但較少人知道的文物，例如清代最後一幅科舉榜單「光緒卅年會試題名錄」、康熙打槍台灣土狗「無用」的「奏進番茉莉等物清單摺」等。

洪孟楷表示，目前故宮外國遊客的數量只有七十萬，不到疫情前的三分之一，希望故宮能結合各部會的力量一起推動文化觀光。立委柯志恩也表示，故宮國際遊客下降，更該在文創商品領域努力，增加亮點與做好行銷。

蕭宗煌回應，目前與中華郵政出版故宮百年郵票、包括蘇東坡書赤壁賦的整套郵票，此外還與中央造幣廠合作紀念金條等。

故宮 文創 蕭宗煌

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