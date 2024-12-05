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台大醫院引進超級電腦 模擬手術

聯合報／ 記者林琮恩李青縈／台北報導

智慧醫療時代來臨，台大醫院將Nvidia DGX H200超級電腦運用於醫療，落實醫療數據數位化，並設計「手術模擬平台」（OpVerse），提供新進外科醫師提供近乎真實的模擬環境；馬偕醫院也將ＡＩ人工智慧引進住院排程系統，節省患者等待時間。

台大醫院外科部主任陳晉興表示，在擁有尖端ＡＩ運算能力後，外科手術正式進入元宇宙時代，利用生成式ＡＩ、沉浸式ＸＲ技術、ＶＲ虛擬實境等技術，讓醫師精準瞭解病患身體內部結構，「手術模擬平台」可讓年輕醫師在術前多次模擬手術過程，有效提高手術精準度。

「手術模擬平台」（OpVerse）提供高度精確的影像重組、虛擬實境等技術，陳晉興表示，醫師戴上ＶＲ眼鏡時，眼前是病患身體內部器官組織，醫師可在術前勤加模擬練習，熟悉腫瘤位置、手術流程，大幅提升手術精準及安全性。

陳晉興強調，該模擬平台初步適用於肺癌患者，目前健保仍不可能給付相關「手術模擬平台」，患者如希望外科手術的品質好，加快復元速度，可以自費支付相關手術項目，經台北市衛生局核可，金額三點二萬元。

馬偕醫事室主任黃秋萍表示，住院中心約在上午十時至下午一時安排床位，但病房護理人員常忙於清消床位、協調複雜科別病房人力，為此，馬偕醫院設置「智慧住院排程系統」，將可直接看到等待住院人數、科別、需求等資料，節省患者等待時間，還可減少紙張浪費，幫助減碳。

手術 醫師 馬偕醫院

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