流感公費藥劑擴大使用 12月15日上路

上周類流感門急診就診人次超過七萬人次，預估十二月中旬進入流行期，衛福部疾管署昨宣布，本月十五日至明年二月廿八日，擴大公費流感抗病毒藥劑使用範圍，只要有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者，可免費使用抗病毒藥物，省下千元。

疾管署發言人曾淑慧表示，本流感季從十月至十二月二日，已累積二八六例重症、五十二人死亡，雙雙創下十年同期最高紀錄，預計疫情將在明年春節前後（一月下旬）達到高峰，屆時單周就醫人數恐超乎預期。

根據現行規定，流感併發重症通報案例、新型Ａ流通報案例、孕婦經評估需及時用藥者、未滿五歲及六十五歲以上之類流感患者、確診或疑似罹患流感住院病患、具重大傷病、免疫不全（含使用免疫抑制劑者）或流感高風險慢性疾病之類流感患者、肥胖之類流感患者（BMI≧30）、動物流感發生場所撲殺清場工作人員、類流感群聚事件經防疫醫師認定需用藥者、新型Ａ流即可能或確定病例密切接觸者等十類人，可使用公費抗病毒藥物。

為了降低重症及死亡風險，衛福部傳染病防治諮詢會流感防治組委員討論後決議，今年十二月十五日至明年二月廿八日期間，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者」為使用對象。目前我國公費流感抗病毒藥劑配置在全國四千家合約醫療機構，有克流感、易剋冒、瑞樂沙三種藥物。整體庫存儲備量為二九八點五萬人份。

曾淑慧提醒，類流感病患一旦出現呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應盡速就醫，由醫師評估是否符合公費藥劑用藥條件。若是判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

曾淑慧指出，六十五歲以上長者、學齡前幼兒、免疫保護力較差者如感染流感病毒，容易發生嚴重併發症，務必盡速接種流感疫苗，平常落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施。如有咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀，應佩戴口罩，就近就醫，充分休息，待痊癒後再上班上學，以免病毒在同儕間傳散，造成疫情擴大。