南投鹿谷鄉「鹿芝谷生態景觀園區」開幕試營運 即日起至15日免費參觀

鹿谷鄉「鹿芝谷生態景觀園區」於4日開幕，並推出限時優惠活動，即日起至12月15日試營運期間免費開放參觀。南投縣長許淑華參加開幕剪綵儀式表示，鹿谷鄉夏天常吸引許多遊客，是知名的避暑勝地，感謝董事長林明順打造生態園區，創造新的旅遊景點，促進在地經濟成長。

位於台中新社、屢次獲得米其林必比登推薦的菇神景觀餐廳，長期以來擁有大批主顧群，此次特別跨足生態休閒產業，新品牌「鹿芝谷生態景觀園區」籌備四年後，終於南投鹿谷鄉展開試營運。

今天參加開幕典禮的代表，還包括台中市政府副秘書長張大春、行政院中部辦公室執行長莊競程、交通部觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷、南投縣警察局長吳耀南、南投縣議員蔡孟娥、鹿谷鄉長邱如平、鹿谷鄉民代表會主席林智鴻等人。

許淑華指出，林明順是傑出的竹山子弟，長期在外打拚，取得非常好的成就，幾年前回到家鄉開設菇神餐廳，提供健康養身的料理，獲得米其林必比登推薦，為遊客提供優質的用餐選擇。

此次打造生態園區，協助螢火蟲、紫斑蝶等在地生態復育，園區內還有可愛的笑笑羊、水豚君、梅花鹿等萌寵。許淑華感謝林明順回饋在地，優惠措施從鹿谷鄉民免費，進一步擴大到南投縣民免費參觀，期待園區為地方吸引更多遊客造訪。

鹿芝谷行銷經理林靖淳表示，鹿芝谷提倡的是與自然共存的生態園區，園區內有許多可愛的動物，還可見到成功保育及復育的紫斑蝶、蜻蜓、蝴蝶、青蛙等，希望讓家鄉的土地容光煥發，有更好的生機，同時讓鄉親有空間休憩。正式開幕後，門票300元可全額抵消費，可用於多肉植物DIY體驗、下午茶套餐抵用或園區各式消費抵用，歡迎大家蒞臨。

鹿芝谷生態景觀園區位於前往溪頭與杉林溪的必經之路上，營業時間為早上9點至晚上6點，作為一座以「自然共生」為核心理念的全新生態園區，結合河谷美景、生態保育、多肉植物DIY體驗，以及展出在地藝術家的作品。

園區內，廣大的草地區提供了絕佳景觀視角，無論是漫步草地還是登上瞭望台，遊客都能俯瞰秀麗的河谷景緻與遼闊的平原風光；每年4月至10月，紫斑蝶遷徙的壯麗場景正好途經園區，將為遊客帶來群蝶飛舞的視覺饗宴；生態池復育計畫吸引了螢火蟲、青蛙與蜻蜓等多樣生物棲息，偶爾還能目睹老鷹翱翔天際的壯觀畫面。