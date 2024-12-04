南投鹿谷鄉「鹿芝谷生態景觀園區」開幕試營運 即日起至15日免費參觀
鹿谷鄉「鹿芝谷生態景觀園區」於4日開幕，並推出限時優惠活動，即日起至12月15日試營運期間免費開放參觀。南投縣長許淑華參加開幕剪綵儀式表示，鹿谷鄉夏天常吸引許多遊客，是知名的避暑勝地，感謝董事長林明順打造生態園區，創造新的旅遊景點，促進在地經濟成長。
位於台中新社、屢次獲得米其林必比登推薦的菇神景觀餐廳，長期以來擁有大批主顧群，此次特別跨足生態休閒產業，新品牌「鹿芝谷生態景觀園區」籌備四年後，終於南投鹿谷鄉展開試營運。
今天參加開幕典禮的代表，還包括台中市政府副秘書長張大春、行政院中部辦公室執行長莊競程、交通部觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷、南投縣警察局長吳耀南、南投縣議員蔡孟娥、鹿谷鄉長邱如平、鹿谷鄉民代表會主席林智鴻等人。
許淑華指出，林明順是傑出的竹山子弟，長期在外打拚，取得非常好的成就，幾年前回到家鄉開設菇神餐廳，提供健康養身的料理，獲得米其林必比登推薦，為遊客提供優質的用餐選擇。
此次打造生態園區，協助螢火蟲、紫斑蝶等在地生態復育，園區內還有可愛的笑笑羊、水豚君、梅花鹿等萌寵。許淑華感謝林明順回饋在地，優惠措施從鹿谷鄉民免費，進一步擴大到南投縣民免費參觀，期待園區為地方吸引更多遊客造訪。
鹿芝谷行銷經理林靖淳表示，鹿芝谷提倡的是與自然共存的生態園區，園區內有許多可愛的動物，還可見到成功保育及復育的紫斑蝶、蜻蜓、蝴蝶、青蛙等，希望讓家鄉的土地容光煥發，有更好的生機，同時讓鄉親有空間休憩。正式開幕後，門票300元可全額抵消費，可用於多肉植物DIY體驗、下午茶套餐抵用或園區各式消費抵用，歡迎大家蒞臨。
鹿芝谷生態景觀園區位於前往溪頭與杉林溪的必經之路上，營業時間為早上9點至晚上6點，作為一座以「自然共生」為核心理念的全新生態園區，結合河谷美景、生態保育、多肉植物DIY體驗，以及展出在地藝術家的作品。
園區內，廣大的草地區提供了絕佳景觀視角，無論是漫步草地還是登上瞭望台，遊客都能俯瞰秀麗的河谷景緻與遼闊的平原風光；每年4月至10月，紫斑蝶遷徙的壯麗場景正好途經園區，將為遊客帶來群蝶飛舞的視覺饗宴；生態池復育計畫吸引了螢火蟲、青蛙與蜻蜓等多樣生物棲息，偶爾還能目睹老鷹翱翔天際的壯觀畫面。
多肉植物DIY體驗，同樣是遊客喜愛的活動之一，同時品嚐鹿谷在地的凍頂烏龍茶，讓遊客在自然美景的環繞中，細細品味這片土地孕育出的茶香與風味；多處藝術造景由園藝專家與在地藝術家鴨子學苑的阿丹老師攜手完成，融合自然元素與當地文化特色，呈現出獨一無二的視覺盛宴。
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