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葉忠宜操刀設計！「農良直賣所」兩款年節禮有機又時尚

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
以圓滿和紅繩結為創作概念的禮盒設計。圖/農良直賣所提供
以圓滿和紅繩結為創作概念的禮盒設計。圖/農良直賣所提供

永續、在地、設計力，符合這幾個時代潮流的關鍵詞，今年農特產品也變身成為時髦的年節禮。主打台灣在地優質小農商品的「農良直賣所」，首度投入年節禮盒市場，邀請設計大師葉忠宜操刀設計，讓優質小農商品也有時尚包裝，成為討論話題。

成立於2021年的「農良直賣所」，是財團法人農業科技研究所建置的台灣在地農特產線上銷售平台，在地的農特產只要符合3章：CAS臺灣優良農產品標章、產銷履歷農產品標章、有機農產品標章，以及友善耕作的生鮮農產品其中一項，就能在農良直賣所上架販售。有別於其他網路銷售平台，農良直賣所讓小農自行定價上架、不額外抽成收取費用，也因此，以實惠、優質的農產品打響名號。

為了迎接即將到來的蛇年，農良直賣所推出「椒香米麵迎春禮」、「農情茶點伴年禮」兩款年節禮盒，內容物從一千七百多項商品海選而來。前者包括剝皮辣椒 紅刺蔥、銀川有機純米細麵、斗南町有機米等三項商品，不僅是簡單原味的主食組合，也符合有機永續，且為無麩質食品。

「農情茶點伴年禮」則以年節必備的點心零嘴為主，包含豐滄米香—龍泉包種、黑木耳蒟蒻、綠野鮮蹤單品—芝麻糕三項，除了好吃之外，同樣以行動支持在地的特色農產。

操刀禮盒設計的葉忠宜，留學日本京都，拿下不少國際設計獎項。此次他拆解年節意象，以圓滿和帶有喜氣的繩結作為視覺概念，主色調則為紅與金色，僅靠著線條與色塊，帶來現代時髦的設計感。此外，呼應禮盒內永續、自然的價值，兩款禮盒的材質皆為具FSC森林認證的環保用紙—竹尾氣包紙，不易受潮與變形，也更顯精緻。

農良直賣所首次推出的質感年節禮盒，延續平台優質實惠的特色，包含運費、椒香米麵迎春禮售價627元，農情茶點伴年禮610元，各限量150盒，即日起在農良直賣所開賣。購買連結：https://go.afasale.tw/WYfKj

農良直賣所首度投入年節禮盒市場，找來設計大師葉忠宜合作。圖/農良直賣所提供
農良直賣所首度投入年節禮盒市場，找來設計大師葉忠宜合作。圖/農良直賣所提供
「椒香米麵迎春禮」以餐桌上不可缺少的主食為選品切入，包含剝皮辣椒｜紅刺蔥、銀川有機純米細麵、斗南町有機米等三項商品。圖/農良直賣所提供
「椒香米麵迎春禮」以餐桌上不可缺少的主食為選品切入，包含剝皮辣椒｜紅刺蔥、銀川有機純米細麵、斗南町有機米等三項商品。圖/農良直賣所提供

永續 蛇年

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