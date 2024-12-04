田蕊妮肺腺癌手術報平安 營養師建議養肺可以這樣做

男星杜汶澤的妻子田蕊妮罹患肺癌，所幸手術成功，她對外報平安。衛福部國健署提醒，預防肺癌除了避免吸菸及二手菸，也要遠離空氣汙染或廢氣。如何保養呼吸道？董氏基金會食品營養中心主任許惠玉建議，多吃七彩蔬果，也可自製冰糖燉雪梨。

47歲香港女星田蕊妮3日於社群透露罹患肺腺癌初期，已手術切除，她分享住院照，並向大家報平安：「手術非常成功」，要大家不用擔心。她還說，確認為肺腺癌初期時，老公杜汶澤很緊張，還諮詢了香港醫師的意見，最後在香港醫師推薦下赴長庚醫院看診、住院動手術，並稱讚：「台灣醫療真的很好」。

吸菸及二手菸是導致肺癌最主要的原因，但國內研究發現，未吸菸者和女性肺腺癌患者持續增加，顯示吸菸以外因素，如家族史等不容忽視。國健署指出，預防肺癌建議戒菸、適當生活習慣，如拒吸二手菸、烹煮時開啟排油煙機，為了減少油煙可多選擇水煮、清蒸方式料理。

外出時可戴口罩，由戶外進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔，並適當關閉門窗，以減少細懸浮微粒（PM2.5）的暴露，若當空氣品質狀況不佳時，則避免戶外活動，或改變運動型態避開交通高峰時段及路段；此外，也要生活作息規律，多運用大眾運輸工具、自行車及步行，透過適當運動，維持身體健康狀態。

肺癌高風險族群包括，50至80歲、抽菸史超過30包年（每天平均抽1包菸、連續30年，或日抽2包、連續抽15年）、戒菸時間未超過15年，及具家族史、肺部病史、暴露於氡氣環境或特定職場環境工作者。國健署表示，可諮詢醫師是否需進行低劑量胸部電腦斷層掃描（LDCT）。

許惠玉說，民眾若想維持肺的健康，可從照顧呼吸道做起，包括多吃含抗氧化維生素與植化素的「七彩蔬果」，如番茄、胡蘿蔔、鳳梨、芭樂、藍莓、香菇、洋蔥等，或魚類、堅果類等含Omega-3的食物，也可自製川貝陳皮水、冰糖燉雪梨幫助潤肺。

許惠玉提醒，民眾若想多補充抗氧化維生素與植化素等相關營養素，盡量要從天然食物攝取，而非保健品，更要減少吃燒烤類、油炸類食物，或加工肉品、紅肉。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康