快訊

北市轎車失控衝撞超商騎樓「車頭全毀」 駕駛一度受困送醫

房市不熱了嗎？「綠巨人」中華郵政投資不動產報酬率下滑 原因曝光

台中7歲童與單親母感情好 校方家訪才發現2人陳屍臥房

聽新聞
0:00 / 0:00

冬季高山賞雪憂高山病 醫師：注意「這病情」惡化指標

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
政府開放山林政策，國人前往高山旅遊時，務必多加注意，若因缺氧出現頭痛、頭暈、噁心、嘔吐等症狀，特別嘔吐是惡化的重要指標，應是急性高山病，最好盡速降低高度。圖為示意圖。本報資料照片
政府開放山林政策，國人前往高山旅遊時，務必多加注意，若因缺氧出現頭痛、頭暈、噁心、嘔吐等症狀，特別嘔吐是惡化的重要指標，應是急性高山病，最好盡速降低高度。圖為示意圖。本報資料照片

入冬後，近期天氣不錯，許多民眾前往登山，享受大自然，卻傳出多起高山症意外。高山症專家、高峰診所院長、台北醫學大學附設醫院急診重症部前主任高偉峰說，最近許多想去登山的民眾前來諮詢，提醒若想要登上2500公尺以上高山，避免高山症，應事先加以預防，建議諮詢醫師，視情況開立丹木斯、類固醇等處方藥物。

近日冷氣團報到，山區出現白霜美景，苗栗縣消防局本月一日陸續接獲兩起高山救護案件。高偉峰說，人體靠血紅素攜帶氧氣，但高山上氧氣稀薄，氧氣含量僅為平地7成，登山客可能會出現包括急性高山病、高海拔腦水腫、高海拔肺水腫等問題。其中，急性高山病因缺氧出現頭痛、頭暈、惡心、嘔吐、虛弱等症狀，嘔吐是惡化的重要指標，應多加留意。

高海拔腦水腫，症狀為嚴重頭痛、意識不清、步態不穩、甚至昏迷。若沒有給予妥善治療或降低高度，24小時內就可能致死。高海拔肺水腫則是缺氧造成肺動脈壓上升，症狀為運動能力變差、食欲降低、休息狀態仍不停喘氣、乾咳、胸悶，隨著疾病惡化會出現呼吸困難、咳嗽帶血、這時給予氧氣可緩解症狀，同時也應立刻降低高度。

高偉峰說，依美國疾病管制局所頒發的旅遊黃皮書及野外學會建議，若前往3000公尺以上的高山旅遊，一定要做好高山症的事先預防，包括很少前往高山旅遊的民眾，或經常登山從未出現高山症的族群，若距離上次登山已超過四個月，這時體內的紅血球經過新陳代謝，攜帶氧氣能力與四個月前不同，要多加注意。

臨床曾收治一名50多歲男子，登上玉山100多次，但再 登玉山竟出現高山症，詢問發現，男子距離上一次登山已四個月以上。

國人常到西藏、阿爾卑斯山、秘魯馬丘比丘等高山旅遊，國內超過3000公尺以上的高山也有260多座，建議只要登上2500公尺以上高山時，為避免高山症，就應該加以預防。

高偉峰說，好發高山症族群，提醒前往高山前，應先諮詢醫師服用丹木斯、類固醇或鈣離子阻斷劑等處方藥物，以預防腦水腫、肺水腫等急性高山症狀，但若有貧血、先天性心臟病，或是心臟、肺臟曾經手術者，登山時將不適合超過1500公尺的高山，避免引起肺動脈高壓、肺水腫、肺衰竭，甚至腦水腫等。

水腫 醫師 高山症

延伸閱讀

新北瑞芳登山巨石滾落1死3傷 倖存者：我們犯了錯不應貿然走上去

瑞芳金瓜石登山遇難 七旬老婦人被落石砸中 送醫不治

影／婦人金瓜石登山被落石砸中失去呼吸心跳 消防員救下山送醫

登山賞雪連2起登山客身體不適 雪管處：仍要保暖

相關新聞

高鐵臉書粉專遭盜「已暫時停用」 聖誕節活動也將同步終止

社群媒體遭盜用事件頻傳，台灣高鐵臉書粉絲專頁今天中午也發生盜用情形。高鐵公司表示，已通報鐵路警察局，並與Meta官方聯繫...

田蕊妮肺腺癌手術報平安 營養師建議養肺可以這樣做

男星杜汶澤的妻子田蕊妮罹患肺癌，所幸手術成功，她對外報平安。衛福部國健署提醒，預防肺癌除了避免吸菸及二手菸，也要遠離空氣...

冬季高山賞雪憂高山病 醫師：注意「這病情」惡化指標

入冬後，近期天氣不錯，許多民眾前往登山，享受大自然，卻傳出多起高山症意外。高山症專家、高峰診所院長、台北醫學大學附設醫院...

挺不挺警消組工會？ 洪申翰：可先談結社、協商權

勞動部長洪申翰今在立院衛環委員會備詢，有立委詢問他對於警消、公務人員組工會的態度。洪申翰說，相關法規的主責機關是考試院，...

蔬菜價格高檔難下手 陳駿季：農曆春節前可適當回穩

近期蔬菜價格漲多跌少，根據北農統計，今天台北市蔬菜到貨量約1121噸，每公斤平均菜價59.1元，雖然較昨天61.2元偏低...

葉忠宜操刀設計！「農良直賣所」兩款年節禮有機又時尚

永續、在地、設計力，符合這幾個時代潮流的關鍵詞，今年農特產品也變身成為時髦的年節禮。主打台灣在地優質小農商品的「農良直賣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。