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挺不挺警消組工會？ 洪申翰：可先談結社、協商權

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長洪申翰今在立院衛環委員會備詢，被問及警消、公務員組工會的態度。記者葉冠妤/攝影
勞動部長洪申翰今在立院衛環委員會備詢，被問及警消、公務員組工會的態度。記者葉冠妤/攝影

勞動部洪申翰今在立院衛環委員會備詢，有立委詢問他對於警消、公務人員組工會的態度。洪申翰說，相關法規的主責機關是考試院，目前社會上對警消、公務員行使罷工權仍有疑義，但他很願意優先針對協商權、結社（團結）權的部分跟考試院進行討論，反映大家需求。

立委陳菁徽今播放洪申翰過去在政論節目上的言論，並詢問洪申翰現在是否支持警消、公務員組工會？洪申翰說，主責機關是考試院，他作為勞動部長，很願意針對協商權、結社權來跟考試院充分討論，也願意跟考試院反映大家需求，但罷工權仍有爭議，至少優先保障結社、協商權。

立委陳昭姿則指出，洪申翰在今年五一勞工遊行承諾會將勞團「還我七天假」訴求帶回行政部門反映，洪申翰說，他當然有反映勞團訴求，也支持降低勞工的工時負擔，但七天國定假日的調整涉及「紀念日及節日實施辦法」，主管機關是內政部，勞動部會向內政部反映勞工意見。

勞動部 洪申翰 考試院

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