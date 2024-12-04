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每個人都獨一無二 唐寶寶春節禮盒傳遞共融、接納精神

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
金鐘女配角的藝人楊謹華（右2），擔任唐氏症基金會2025年度公益代言人。記者林琮恩／攝影
金鐘女配角的藝人楊謹華（右2），擔任唐氏症基金會2025年度公益代言人。記者林琮恩／攝影

農曆新年將近，國人準備選購禮盒贈與親友，唐氏症基金會推出象徵「每個人都是獨一無二」的各式禮盒，今天發表，並宣布由甫獲金鐘女配角的藝人楊謹華擔任2025年度公益代言人。基金會董事長林正俠說，希望以尊重和包容的心，珍視每個人的特質，傳遞接納與關愛，也展現基金會對共融社會的堅定承諾。

林正俠的女兒是唐寶寶，今年30歲，他以女兒為榮，有了女兒，他才因此有機會為身障者、唐寶寶服務，目前唐氏症基金會服務全台3萬多名唐寶寶，也服務許多身障團體，全台設有76處服務據點，加上親子館、電話諮詢方案服務的民眾，每天服務逾一萬個家庭。

本次唐氏症基金會推出的春節禮盒，兩款腰封圖形均是由基金會服務據點的孩子們所繪製，透過專業設計師的創意圖像轉化，讓樸實的作品成為禮盒的亮點。林正俠說，這也讓孩子們看到自己的作品有了新的風貌，從中獲得自信與成就感。

延續2024中秋節「擁抱系列」禮盒的多樣可愛設計，愛不囉嗦春節禮盒也更有溫暖及多樣的選擇。楊謹華今天在記者會上，根據唐寶寶個性，推薦最適合他們的禮盒，每份禮盒也象徵對個體的尊重與接納，展現唐氏症基金會推廣的愛與包容精神。 

林正俠表示，2025春節禮盒強調「一份好禮給獨特的你」，以尊重和包容的心，珍視每個人的特質，傳遞接納與關愛，也展現基金會對共融社會的堅定承諾。春節是年度好友相聚的節日，送禮時選擇基金會所製作的商品，可傳遞接納與愛，同時展現基金會對共融社會的承諾。

「愛不囉嗦」店面今年正式進駐台北車站百貨商場，在重要交通樞紐讓社會大眾及國際旅客，都看到唐寶寶的能力與需要，為弱勢群體提供幫助與支持。有需求民眾，可洽愛不囉嗦ABRAZO店面與購物網。

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唐氏症基金會董事長林正俠說，春節是年度好友相聚的節日，送禮時選擇基金會所製作的商品，可傳遞接納與愛，同時展現基金會對共融社會的承諾。記者林琮恩／攝影
唐氏症基金會董事長林正俠說，春節是年度好友相聚的節日，送禮時選擇基金會所製作的商品，可傳遞接納與愛，同時展現基金會對共融社會的承諾。記者林琮恩／攝影

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