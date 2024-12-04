原民會：營造族語環境 獎勵原住民族會不分教派

原民會今天表示，各教會常是族人聚集的地方，因此透過獎勵制度營造族語友善環境，並強調獎勵原住民教會對象不分教派，沒有獨厚特定教派團體。

原住民族委員會今天發布新聞稿表示，「原住民族教會獎勵實施計畫」明訂「獎勵對象不分教派」，期望透過獎勵教會（堂）營造族語友善環境，讓族人可以在日常生活中自然使用族語對話，永續族語傳承。

原民會表示，教會是族人最常聚集的地方，多年來原住民族教會藉由主日證道、查讀族語聖經及族語詩歌，保存及傳承原住民族語言，扮演非常重要的關鍵角色。

原民會指出，行政院核定「國家語言整體發展方案」特別納入「原住民族教會獎勵實施計畫」，自民國112年施行，獎勵項目是「鼓勵教會（堂）以族語證道、團契及辦理內部事工等用途」；並強調「不分教派」。

原民會統計，113年度核定獎勵教會有500間，包含長老教會、天主堂、安息日會、基督傳道會、真耶穌教會、浸信會、拿撒勒人會及其他不同教派；外界所指獨厚特定教派團體，與事實不符。

原民會強調，各教派原住民教會（堂），只要是有願意使用族語宣教及使用族語推動各項事工的教會（堂），原民會均積極予以獎勵及協助，藉以加強族語傳承的廣度及力度，擴大族語推廣及發展據點。