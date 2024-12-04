快訊

作家瓊瑤陳屍淡水住家 遺體已送至殯儀館…士檢檢官今晚相驗

馬龍到訪台積電 陸生團留深刻印象：肯定會再來台灣

瓊瑤逝世「小燕子」出現了 趙薇遭封殺消失3年首度發文

聽新聞
0:00 / 0:00

賣場關廟拉麵驚見咖啡色小蟲 專家點名「1流程」恐是破口

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
有民眾到連鎖賣場購買關廟拉麵，意外發現密閉包裝內竟有蟲。圖／取自南投縣衛生局網站
有民眾到連鎖賣場購買關廟拉麵，意外發現密閉包裝內竟有蟲。圖／取自南投縣衛生局網站

昨有民眾投訴，到南投連鎖賣場購買「關廟拉麵」，拆開獨立包裝竟看到咖啡色小蟲。食品科學專家指出，蟲卵比蟲子容易在乾燥環境中存活，但經蒸煮、乾燥後，理論上應不會有，除非是在生產環境中汙染，建議麵條存放在陰涼通風處保存，並於保存期限內食用完畢，已被蟲子和微生物汙染，建議避免食用。

有民眾到連鎖賣場購入台南某業者生產的關廟拉麵，本以為獨立包裝，比較好保存，返家拆開包裝，將麵體下鍋烹煮時，水面上卻浮出咖啡色小蟲。一開始以為蟲子從外面掉進去，沒想到打開其他包麵條，也有類似狀況，已向賣場及衛生局反應。地方衛生局已啟動稽查，業者則主動下架同批次商品。

針對在獨立包裝的乾燥麵條中發現蟲子，屏東科技大學食品科學系副教授羅之綱表示，這類狀況「會發生但機會不大」，蟲卵比蟲子容易在乾燥環境存活，若麵粉未經過適當研磨處理或殺菌，可能有一些蟲卵存活。

「有點納悶的是，關廟麵本身經過蒸煮、乾燥，理論上是不會有了」，羅之綱說，產品如經蒸煮及乾燥，長出蟲子的機會相對低，但高溫多濕的環境可能促成蟲卵萌發，因此，比較有可能的狀況是產品製造時，衛生環境不夠理想，可能遭風吹等，導致蟲卵附著到麵條上。

羅之綱指出，米放置在常溫狀況下一段時間，就會長米蟲，所以建議把米存放在低溫乾躁的環境下，例如放在冰箱冷藏，麵條也是同樣的道理。另外，也要在保存期限內食用完畢，如果效期內長蟲，可要求廠商退換貨，如果超過效期，因保存環境等因素導致食物腐敗，應丟棄避免食用，一般而言，只要有蟲就建議避免食用，因為代表食材已被微生物汙染。

南投縣衛生局指出，根據民眾反應，12月2日下午傍晚至連鎖賣場購買該產品，並於當天晚間9時向店家反映，也者隨即下架陳列販售產品5包，衛生局昨派員至現場進行稽查，檢查該批次產品的儲存環境、進貨文件、銷售記錄及相關管理措施。

南投縣 蟲卵 衛生局 賣場 食安

延伸閱讀

桃園市0至6歲兒事故傷害窒息比例佔第一 專家這樣提醒

韓國突戒嚴、震盪經濟！月配金融債00933B逆勢上漲 專家：波動小避險最佳

海外台校代表齊聚吉隆坡 邀專家分享大專AI聯盟

影／食安出包...民眾煮賣場關廟拉麵 噁飄蟲屍嚇壞了

相關新聞

明晚間起3地區有雨！下波冷空氣周六報到轉涼 日夜溫差恐達10度

中央氣象署表示，明天白天基隆北海岸、東北部及東部有局部短暫雨，大台北山區及東南部有零星短暫雨，晚間起水氣增多，基隆北海岸...

要盡快就醫！ 醫曝「3種」尿液顏色狀況：恐是身體出問題

上完廁所時，你會注意自己尿液的顏色嗎？開業泌尿科診所朱信誠院長發文指出，尿液本應該是「透明」的，如果身體出問題，尿液的顏色也會發生變化，他分享「3種」尿液異常狀況，並提醒民眾：「如發現尿液異常，要盡快就醫」。

蔬菜價格高檔難下手 陳駿季：農曆春節前可適當回穩

近期蔬菜價格漲多跌少，根據北農統計，今天台北市蔬菜到貨量約1121噸，每公斤平均菜價59.1元，雖然較昨天61.2元偏低...

汐止女力推廣閱讀 新北花格格劇團結合紙芝居創作故事箱

說故事有很多方式，在汐止有一群故事媽媽成立花格格劇團，除了到學校裡說故事，甚至還自己做了好多道具服裝，舞台演出，轉眼已經20年，他們今年則是和紙芝居合作，學習做故事箱，自己故事發想、還有畫出來，接下來配合國際紙芝居故事節活動，他們也將上台說演故事，熱情邀請大小朋友參加。

賣場關廟拉麵驚見咖啡色小蟲 專家點名「1流程」恐是破口

昨有民眾投訴，到南投連鎖賣場購買「關廟拉麵」，拆開獨立包裝竟看到咖啡色小蟲。食品科學專家指出，蟲卵比蟲子容易在乾燥環境中...

立院明審查人工生殖法草案 同志團體聲明給「3提醒」

立院衛環委員會明將排審人工生殖修正草案，衛福部前天表態部版草案將脫鉤代孕，再送行政院研議。台灣彩虹平權大平台協會、台灣同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。