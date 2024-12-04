賣場關廟拉麵驚見咖啡色小蟲 專家點名「1流程」恐是破口

昨有民眾投訴，到南投連鎖賣場購買「關廟拉麵」，拆開獨立包裝竟看到咖啡色小蟲。食品科學專家指出，蟲卵比蟲子容易在乾燥環境中存活，但經蒸煮、乾燥後，理論上應不會有，除非是在生產環境中汙染，建議麵條存放在陰涼通風處保存，並於保存期限內食用完畢，已被蟲子和微生物汙染，建議避免食用。

有民眾到連鎖賣場購入台南某業者生產的關廟拉麵，本以為獨立包裝，比較好保存，返家拆開包裝，將麵體下鍋烹煮時，水面上卻浮出咖啡色小蟲。一開始以為蟲子從外面掉進去，沒想到打開其他包麵條，也有類似狀況，已向賣場及衛生局反應。地方衛生局已啟動稽查，業者則主動下架同批次商品。

針對在獨立包裝的乾燥麵條中發現蟲子，屏東科技大學食品科學系副教授羅之綱表示，這類狀況「會發生但機會不大」，蟲卵比蟲子容易在乾燥環境存活，若麵粉未經過適當研磨處理或殺菌，可能有一些蟲卵存活。

「有點納悶的是，關廟麵本身經過蒸煮、乾燥，理論上是不會有了」，羅之綱說，產品如經蒸煮及乾燥，長出蟲子的機會相對低，但高溫多濕的環境可能促成蟲卵萌發，因此，比較有可能的狀況是產品製造時，衛生環境不夠理想，可能遭風吹等，導致蟲卵附著到麵條上。

羅之綱指出，米放置在常溫狀況下一段時間，就會長米蟲，所以建議把米存放在低溫乾躁的環境下，例如放在冰箱冷藏，麵條也是同樣的道理。另外，也要在保存期限內食用完畢，如果效期內長蟲，可要求廠商退換貨，如果超過效期，因保存環境等因素導致食物腐敗，應丟棄避免食用，一般而言，只要有蟲就建議避免食用，因為代表食材已被微生物汙染。

南投縣衛生局指出，根據民眾反應，12月2日下午傍晚至連鎖賣場購買該產品，並於當天晚間9時向店家反映，也者隨即下架陳列販售產品5包，衛生局昨派員至現場進行稽查，檢查該批次產品的儲存環境、進貨文件、銷售記錄及相關管理措施。