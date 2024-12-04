立院明審查人工生殖法草案 同志團體聲明給「3提醒」

立院衛環委員會明將排審人工生殖修正草案，衛福部前天表態部版草案將脫鉤代孕，再送行政院研議。台灣彩虹平權大平台協會、台灣同志家庭權益促進會、台灣同志諮詢熱線協會今發聲明，呼籲衛福部盡快提出版本，也期盼各立委明天審慎討論各版本，平等保障各方權益，並顧及兒童最佳利益，同時避免歧視與汙名，並重視人工生殖子女身世知悉權。

同志團體聯合聲明指出，本屆立法院關於人工生殖修正版本總共16案，各版本開放的群體都不一樣，重點也不同。衛福部2日發布新聞稿表述「代孕部分將脫鉤人工生殖草案」處理，將研議後再送行政院，即行政院衛福部國健署的版本仍未送進立院併案討論，因此，明日立法院的審議將以立委版本作為討論依據。

團體第一點聲明，目前各立委版本落差大，有的版本僅開放單身女性，有的版本主要開放女同志配偶，也有版本納入代孕但僅限異性戀夫妻適用，由於各修正草案版本歧異性高，充分討論就變得至關重要，明天立院審議若進入各版本逐條文字審查，期待立委們能在平等保障各方權益、並基於兒童最佳利益，審慎處理各版本的整合討論。

除此，同志團體也強調，人工生殖法修法方向應多元開放，避免歧視與汙名，並重視人工生殖子女身世知悉權。不同的多元需求都應該要看見，但應避免討論過程中對婚姻、性傾向的歧視與汙名，也不應以工具化視角看待女性生殖角色。此外，團體也重視人工生殖的子女身世知悉權，期盼人工生殖法修法在兼顧精卵捐贈者隱私保護的同時，放寬子女知悉身世的時間點及內容，更符合兒童發展權利及相關公約規定。

最後同志團體也再度呼籲衛福部國健署盡快提出修正版本，讓人工生殖法草案在立法院持續推進。今年五月的法案預告期，同志團體雖送交意見書，但未曾收到國健署的諮詢邀約，近期國健署方向立場卻快速轉變，新聞資訊不一致，導致民間及團體們無所適從，也造成公民討論難以聚焦，期待政策研擬過程更公開透明，讓民眾充分討論疑慮、擔憂事項，這也是政府重要責任所在。