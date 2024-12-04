立法院明審人工生殖法 同志團體聲明曝心聲：無所適從

立法院衛環委員會明天將排審「人工生殖法」修正草案，但因為衛福部早一步將「代理孕母」從中脫鉤，引發各界議論。同志團體今天發布聯合聲明，認為國健署在對外發言中，方向立場快速轉變，導致民間及團體們無所適從，呼籲盡速提出有完整公民對話參與的部版草案。

台灣彩虹平權大平台協會、台灣同志家庭權益促進會、台灣同志諮詢熱線協會在聯合聲明中指出，立法院社會福利及衛生環境委員會明天將排審人工生殖法修正草案，其中行政院衛福部國健署的版本，目前仍尚未送進立法院併案討論，因此明日立法院的審議將會以立委們提出的16案版本作為討論的依據。

聯合聲明指出，立法院目前各委員的版本落差很大，有的版本僅開放單身女性，有的版本主要開放女同志配偶，也有版本已納入代孕但限於已婚異性戀夫妻適用，在各版本法案歧異性高的狀態下，如何充分的討論至關重要，「我們期待明日的立院審議，若能夠進入各版本的逐條文字審查，委員們能在平等保障各方權益與基於兒童最佳利益的情況下，審慎處理各版本的整合討論。」

聯合聲明提到，已在過往的相關聲明中，一再提及「不同的多元需求都應該要看見，但應避免在討論中對於婚姻、對於性傾向的歧視與污名，也不應該用工具化的視角看待女性生殖角色」，因此也重視人工生殖的子女身世知悉權，期盼人工生殖法修法應兼顧精卵捐贈者隱私保護，同時放寬子女知悉身世的時間點及知悉內容，更符合兒童發展權利及相關公約規定。

聯合聲明指出，國健署應盡快提出版本，讓人工生殖法草案在立法院中可以持續推進，「我們同意法案的研擬需要審慎考慮，在今年5月的法案公告期中，同志團體也送交了草案意見書，但未曾收到國健署的諮詢邀約。」聯合聲明強調，近期衛福部國健署在對外發言中，方向立場快速轉變，新聞資訊不一致，導致民間及團體們無所適從，政策的公民討論也會難以聚焦，「我們期待政策研擬過程應更具備透明公開性，才能讓民眾有所疑慮或擔憂的事情有更多充分討論的空間，這也是政府重要的責任所在。」