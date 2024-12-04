快訊

作家瓊瑤陳屍淡水住家 遺體已送至殯儀館…士檢檢官今晚相驗

馬龍到訪台積電 陸生團留深刻印象：肯定會再來台灣

瓊瑤逝世「小燕子」出現了 趙薇遭封殺消失3年首度發文

立法院明審人工生殖法 同志團體聲明曝心聲：無所適從

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
衛福部「人工生殖法部分條文修正草案」代理孕母政策大轉彎，國健署長吳昭軍2日早稱代孕方向不變，下午卻以「爭議很大」為由，代孕部分需脫鉤處理。示意圖。本報資料照片
衛福部「人工生殖法部分條文修正草案」代理孕母政策大轉彎，國健署長吳昭軍2日早稱代孕方向不變，下午卻以「爭議很大」為由，代孕部分需脫鉤處理。示意圖。本報資料照片

立法院衛環委員會明天將排審「人工生殖法」修正草案，但因為衛福部早一步將「代理孕母」從中脫鉤，引發各界議論。同志團體今天發布聯合聲明，認為國健署在對外發言中，方向立場快速轉變，導致民間及團體們無所適從，呼籲盡速提出有完整公民對話參與的部版草案。

台灣彩虹平權大平台協會、台灣同志家庭權益促進會、台灣同志諮詢熱線協會在聯合聲明中指出，立法院社會福利及衛生環境委員會明天將排審人工生殖法修正草案，其中行政院衛福部國健署的版本，目前仍尚未送進立法院併案討論，因此明日立法院的審議將會以立委們提出的16案版本作為討論的依據。

聯合聲明指出，立法院目前各委員的版本落差很大，有的版本僅開放單身女性，有的版本主要開放女同志配偶，也有版本已納入代孕但限於已婚異性戀夫妻適用，在各版本法案歧異性高的狀態下，如何充分的討論至關重要，「我們期待明日的立院審議，若能夠進入各版本的逐條文字審查，委員們能在平等保障各方權益與基於兒童最佳利益的情況下，審慎處理各版本的整合討論。」

聯合聲明提到，已在過往的相關聲明中，一再提及「不同的多元需求都應該要看見，但應避免在討論中對於婚姻、對於性傾向的歧視與污名，也不應該用工具化的視角看待女性生殖角色」，因此也重視人工生殖的子女身世知悉權，期盼人工生殖法修法應兼顧精卵捐贈者隱私保護，同時放寬子女知悉身世的時間點及知悉內容，更符合兒童發展權利及相關公約規定。

聯合聲明指出，國健署應盡快提出版本，讓人工生殖法草案在立法院中可以持續推進，「我們同意法案的研擬需要審慎考慮，在今年5月的法案公告期中，同志團體也送交了草案意見書，但未曾收到國健署的諮詢邀約。」聯合聲明強調，近期衛福部國健署在對外發言中，方向立場快速轉變，新聞資訊不一致，導致民間及團體們無所適從，政策的公民討論也會難以聚焦，「我們期待政策研擬過程應更具備透明公開性，才能讓民眾有所疑慮或擔憂的事情有更多充分討論的空間，這也是政府重要的責任所在。」

人工生殖法 代理孕母 同志 單身 國健署 婚姻 立法院 衛福部

延伸閱讀

代孕法案臨時大轉彎 關鍵原因傳「民進黨團操作」？

人工生殖修法草案 國健署：與代理孕母脫鉤

人工生殖法修法11月底送政院？國健署仍在調整

朝野明再戰審選罷法 立院會議室加兩道鎖防立委再撬門

相關新聞

明晚間起3地區有雨！下波冷空氣周六報到轉涼 日夜溫差恐達10度

中央氣象署表示，明天白天基隆北海岸、東北部及東部有局部短暫雨，大台北山區及東南部有零星短暫雨，晚間起水氣增多，基隆北海岸...

要盡快就醫！ 醫曝「3種」尿液顏色狀況：恐是身體出問題

上完廁所時，你會注意自己尿液的顏色嗎？開業泌尿科診所朱信誠院長發文指出，尿液本應該是「透明」的，如果身體出問題，尿液的顏色也會發生變化，他分享「3種」尿液異常狀況，並提醒民眾：「如發現尿液異常，要盡快就醫」。

蔬菜價格高檔難下手 陳駿季：農曆春節前可適當回穩

近期蔬菜價格漲多跌少，根據北農統計，今天台北市蔬菜到貨量約1121噸，每公斤平均菜價59.1元，雖然較昨天61.2元偏低...

賣場關廟拉麵驚見咖啡色小蟲 專家點名「1流程」恐是破口

昨有民眾投訴，到南投連鎖賣場購買「關廟拉麵」，拆開獨立包裝竟看到咖啡色小蟲。食品科學專家指出，蟲卵比蟲子容易在乾燥環境中...

立院明審查人工生殖法草案 同志團體聲明給「3提醒」

立院衛環委員會明將排審人工生殖修正草案，衛福部前天表態部版草案將脫鉤代孕，再送行政院研議。台灣彩虹平權大平台協會、台灣同...

立法院明審人工生殖法 同志團體聲明曝心聲：無所適從

立法院衛環委員會明天將排審「人工生殖法」修正草案，但因為衛福部早一步將「代理孕母」從中脫鉤，引發各界議論。同志團體今天發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。