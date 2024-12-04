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汐止女力推廣閱讀 新北花格格劇團結合紙芝居創作故事箱

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止有一群故事媽媽成立花格格劇團，今年則是和紙芝居合作，學習做故事箱，將上台說演故事，熱情邀請大小朋友參加。 圖／觀天下有線電視提供
汐止有一群故事媽媽成立花格格劇團，今年則是和紙芝居合作，學習做故事箱，將上台說演故事，熱情邀請大小朋友參加。 圖／觀天下有線電視提供

說故事有很多方式，在汐止有一群故事媽媽成立花格格劇團，除了到學校裡說故事，甚至還自己做了好多道具服裝，舞台演出，轉眼已經20年，他們今年則是和紙芝居合作，學習做故事箱，自己故事發想、還有畫出來，接下來配合國際紙芝居故事節活動，他們也將上台說演故事，熱情邀請大小朋友參加。

透過簡單的小黑圓，不斷的變化，就能衍生出一篇有趣的小故事，這就是紙芝居說演故事創作的魅力，汐止花格格劇團，深耕地方20年，今年則是結合紙芝居在忠孝市民活動中心舉辦故事工作坊，邀請專業老師還有繪本作家，教學員自己創作故事箱，從無到有，包括故事發想，再把它畫出來，完成作品後，還要練習說演故事才完整。

花格格劇團王倩倩表示，花格格故事劇團及新北市汐止動態閱讀協會在今年下半年開辦了紙芝居創作工作坊，有初階及進階課程，紙芝居是一種用圖畫卡的方式說演故事，特別邀請了繪本作家曹益欣老師指導，給學員們很多在創作上的啟發，尤其是在故事的發想、一些繪製上面媒材的運用，學了很多。

繪本作家曹益欣提到，主要是提供學員一些創作故事的方法，大家都很用心也很厲害，創作都是從0開始，完全是自己的創意，紙芝居這件事情好玩的就是，它需要發想故事、需要把故事畫出來、最後就是要演出，紙芝居最後完成品，就是要把故事說演給大家聽。

紙芝居又稱紙戲，源自日本，是一種充滿人情味又獨具效果的說故事方式，說故事的人，透過抽換木箱裡的插圖說演故事，成為吸引小朋友的法寶，而這幾位故事媽媽，透過幾個月來的學習創作，將自己腦海中的故事畫出來，將太陽、太空船還有小鳥融入故事主題中，用簡單線條、繽紛的顏色，甚至還加入了摺紙創意，增添不同的視覺感受。

紙芝居學員楊彩瑛說，來參加課程是希望用不同的方式呈現故事的演說，老師用很簡單的方法引導，去做故事的發想，真的很棒，收獲還蠻多的，沒想到自己也可以把故事箱完成，這次課程自己就做了兩套。

學習告一段落，也到了展現成果的時候，結合國際紙芝居故事節活動，花格格故事劇團也將在12/7-8舉辦故事童樂會，分別在汐止圖書館大同陳列館、汐止夢想社區，他們也將上台說演故事，熱情邀請大小朋友參加。

朋友 汐止

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