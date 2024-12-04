明晚間起3地區有雨！下波冷空氣周六報到轉涼 日夜溫差恐達10度

中央氣象署表示，明天白天基隆北海岸、東北部及東部有局部短暫雨，大台北山區及東南部有零星短暫雨，晚間起水氣增多，基隆北海岸、東北部及大台北山區短暫雨有局部大雨機率。下一波冷空氣預計周六報到，北部及東北部轉涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差達10度。

氣象署預報員林定宜指出，明、後天受東北季風影響，北部、東北部較涼，其他地區早晚稍涼，中南部日夜溫差大。明天白天水氣不多，基隆北海岸、東北部及東部有局部短暫雨，大台北山區及東南部有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，晚間起到後天水氣增多，基隆北海岸、東北部及大台北山區短暫雨，且有局部較大雨勢機率，桃園以北及花東也有雨，其他地區多雲到晴。

他表示，周六東北季風增強，影響到下周一，北部及東北部轉涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大，桃園以北、東北部及東部有局部短暫雨，東南部有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。周一雨勢範圍縮小，僅基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部短暫雨，大台北地區及東南部為零星短暫雨。

林定宜指出，下周二東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大，周二、周三基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，大台北山區零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

溫度方面，林定宜表示，周六冷空氣為東北季風等級，北部及東北部低溫僅15、16度，高溫20度。周日清晨北部約15度，東北部15、16度，中南部早晚溫差達10度，中部約16至26度，南部約17至27度。另外，他也說，明天清晨彰化至台南有局部霧或低雲，提醒民眾留意。