快訊

作家瓊瑤陳屍淡水住家 遺體已送至殯儀館…士檢檢官今晚相驗

馬龍到訪台積電 陸生團留深刻印象：肯定會再來台灣

瓊瑤逝世「小燕子」出現了 趙薇遭封殺消失3年首度發文

聽新聞
0:00 / 0:00

明晚間起3地區有雨！下波冷空氣周六報到轉涼 日夜溫差恐達10度

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
下一波冷空氣預計周六報到，北部及東北部轉涼，其他地區早晚亦涼。本報資料照
下一波冷空氣預計周六報到，北部及東北部轉涼，其他地區早晚亦涼。本報資料照

中央氣象署表示，明天白天基隆北海岸、東北部及東部有局部短暫雨，大台北山區及東南部有零星短暫雨，晚間起水氣增多，基隆北海岸、東北部及大台北山區短暫雨有局部大雨機率。下一波冷空氣預計周六報到，北部及東北部轉涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差達10度。

氣象署預報員林定宜指出，明、後天受東北季風影響，北部、東北部較涼，其他地區早晚稍涼，中南部日夜溫差大。明天白天水氣不多，基隆北海岸、東北部及東部有局部短暫雨，大台北山區及東南部有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，晚間起到後天水氣增多，基隆北海岸、東北部及大台北山區短暫雨，且有局部較大雨勢機率，桃園以北及花東也有雨，其他地區多雲到晴。

他表示，周六東北季風增強，影響到下周一，北部及東北部轉涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大，桃園以北、東北部及東部有局部短暫雨，東南部有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。周一雨勢範圍縮小，僅基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部短暫雨，大台北地區及東南部為零星短暫雨。

林定宜指出，下周二東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大，周二、周三基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，大台北山區零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

溫度方面，林定宜表示，周六冷空氣為東北季風等級，北部及東北部低溫僅15、16度，高溫20度。周日清晨北部約15度，東北部15、16度，中南部早晚溫差達10度，中部約16至26度，南部約17至27度。另外，他也說，明天清晨彰化至台南有局部霧或低雲，提醒民眾留意。

基隆 東北季風 桃園

延伸閱讀

今回溫下周變天 節氣「大雪」當天轉濕涼 再有更強冷空氣南下

把握明好天氣！周三迎首波冷氣團 北部「凍3天」低溫跌破12度

東北季風、今年最強颱萬宜 未來一周北台灣降雨又降溫

天兔估周四發海警！這日另波東北季風增強 低溫僅19度

相關新聞

明晚間起3地區有雨！下波冷空氣周六報到轉涼 日夜溫差恐達10度

中央氣象署表示，明天白天基隆北海岸、東北部及東部有局部短暫雨，大台北山區及東南部有零星短暫雨，晚間起水氣增多，基隆北海岸...

要盡快就醫！ 醫曝「3種」尿液顏色狀況：恐是身體出問題

上完廁所時，你會注意自己尿液的顏色嗎？開業泌尿科診所朱信誠院長發文指出，尿液本應該是「透明」的，如果身體出問題，尿液的顏色也會發生變化，他分享「3種」尿液異常狀況，並提醒民眾：「如發現尿液異常，要盡快就醫」。

蔬菜價格高檔難下手 陳駿季：農曆春節前可適當回穩

近期蔬菜價格漲多跌少，根據北農統計，今天台北市蔬菜到貨量約1121噸，每公斤平均菜價59.1元，雖然較昨天61.2元偏低...

賣場關廟拉麵驚見咖啡色小蟲 專家點名「1流程」恐是破口

昨有民眾投訴，到南投連鎖賣場購買「關廟拉麵」，拆開獨立包裝竟看到咖啡色小蟲。食品科學專家指出，蟲卵比蟲子容易在乾燥環境中...

立院明審查人工生殖法草案 同志團體聲明給「3提醒」

立院衛環委員會明將排審人工生殖修正草案，衛福部前天表態部版草案將脫鉤代孕，再送行政院研議。台灣彩虹平權大平台協會、台灣同...

立法院明審人工生殖法 同志團體聲明曝心聲：無所適從

立法院衛環委員會明天將排審「人工生殖法」修正草案，但因為衛福部早一步將「代理孕母」從中脫鉤，引發各界議論。同志團體今天發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。