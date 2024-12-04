在家住院減少舟車往返及院內交叉感染 家屬大讚方便又放心

7月1日起衛生福利部推動「全民健康保險在宅急症照護試辦計畫」，屏東縣目前有27家醫療院所與居家護理所參與計畫，有46名個案接受照護。縣府衛生局表示，在宅照護就是在家住院，病患待在更熟悉的環境治療，也減少院內交叉感染的風險。

此計畫由醫師、護理師、藥師及呼吸治療師組成照護小組，讓肺炎、尿路感染或軟組織感染而需要住院接受抗生素治療的病患，可選擇留在家裡或照護機構內接受治療，搭配遠距醫療，讓病患不必住院就能接受良好的醫療照護。

衛生局表示，在宅照護的病患不用舟車勞頓往來醫院，也能降低院內交叉感染風險，減少一半醫療自付額輕民眾的負擔；對於醫院來說，病房等醫療資源也能留給急重症病患。屏東縣65歲以上老年人口占20.6%，已邁入超高齡社會，居家醫療照護計畫搭配未來的長照3.0，建構更完善的醫療照護安全網。

衛生局長張秀君表示，在宅照護除了護理師每日會照護了解病情外，治療第一天及最後一天醫師也會親自到宅，期間還有視療視訊、24小時聯絡管道，需要入院時也有綠色通道可優先治療，醫療品質不受影響。

屏東縣醫師公會理事長江俊逸表示，現在許多醫院病床數不足，在宅照護能讓輕症者在家安心接受照護，讓醫院能更專心照顧急重症患者。衛福部屏東醫院副院長黃炯棠表示，醫院至今收了10個在宅住院個案，平均約7天治療都已康復，家屬滿意度達9成多。

81歲楊姓高樹鄉民目前仍種植2甲地，太太因泌尿道感染接受大新醫院的在宅照顧。他說以前太太住院時，他要種田還要照顧太太，壓力很大，現在有移工及醫院在家照顧，覺得很放心，也能安心到田裡工作。

高樹鄉大新醫院院長徐哲文說，一般老人家比較排斥住院，政策推出後患者能安心在家，就能有如同住院般的照顧治療，護理師天天都會到宅訪視給藥，患者很安心。