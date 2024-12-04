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愛奇兒家庭如四季樂曲 愛心行動譜寫希望篇章

中央社／ 台北4日電

愛奇兒是身心障礙孩子的美麗代號，「愛奇兒從來不是我們人生的劇本」，他們的家庭多會歷經如夏煩躁、哀愁秋日、無助寒冬，基金會呼籲愛心行動譜寫希望篇，助更多家庭迎接春日。

天使心家族基金會近日舉行歲末慈善音樂會，以台灣與南美洲的四季樂章，深刻詮釋愛奇兒（Angel）家庭如四季更迭般的生命旅程，以音符傳遞接納與溫暖，促進大眾對愛奇兒家庭的理解與支持，打造包容友善的社會。

音樂會以四組愛奇兒家庭的生命故事為核心，將夏、秋、冬、春的特別順序與四季音樂交織於舞台上，呈現深刻而感人的生命旅程。從愛奇兒確診後家中爭執不斷的煩躁之夏，那種感覺自己永遠無法被肯定的無助，到漸漸與朋友失去聯繫的哀愁秋日。

在寒冬低谷中，避免傷心或尷尬，選擇將自己隱藏得越來越渺小，再到漫長照顧過程中的疲憊與絕望，甚至曾動過帶著孩子一起跳下去的念頭。最後的春之故事，則是由愛奇兒父親慶奉為代表，以影像現身說法，展現一路走向春天的歷程。

慶奉與妻子愛熒10年前組成了年輕小家庭，上天卻降下了挑戰，他們的孩子有自閉症，不僅需要應對孩子突發的行為，更要承受旁人不理解的眼光，及沉重的醫療與早療費用負擔。正當壓力無處宣洩時，他們加入天使心家族，踏上翻轉生命的旅程。

夫妻積極參與基金會活動，重新找回夫妻間的溫暖，更在親子關係中找到成長與和解的力量。慶奉說，每次聽到家長的分享，總會讓他想起過去那段艱難的日子，「愛奇兒從來不是我們人生的劇本」，願意以開放的心去接受幫助，然後去幫助別人，就會走得很好。

天使心家族創立至今已22年，由創辦人林照程與蕭雅雯攜手打造，他們因育有2名愛奇兒孩子，深刻體會家庭中每位成員都需要支持的力量，懷抱著這份信念，基金會陪伴超過5000個愛奇兒家庭，攜手走過生命中的艱難挑戰，陪伴愛奇兒家庭走過四季轉折。

天使心家族資深副執行長蕭雅雯透過新聞稿表示，2024年到10月為止，天使心家族服務了2148個家庭，2025年預計擴增服務到3282個家庭。明年起新竹服務處將正式啟航，擴大愛奇兒家庭支持，幫助更多家庭渡過困境，迎接充滿希望的春天，呼籲各界捐款響應，用愛譜寫希望篇章。

公益 親子關係 身障者 音樂會

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