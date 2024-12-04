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國產岸基式擺臂波浪發電機問世 海洋能開發再邁進

中央社／ 台南4日電

國立成功大學與南台灣多所大學及科研機構合作，研製全台第一座國產岸基式擺臂波浪發電機組「擎浪者（WaveArm）」，今天完成水槽測試，可望為台灣海洋能發電做出具體貢獻。

成功大學發布新聞稿指出，「擎浪者」採用創新性擺臂結構設計，系統由浮筒、擺臂與能量擷取系統組成，總重約3噸，海洋波浪永不停歇，「擎浪者」透過波浪上下運動帶動浮筒驅動發電機，全年無休均可發電。

成大指出，「擎浪者」的岸基式設計允許設備安裝於防波堤上，避免海上施工，降低對漁業和海洋生態造成影響，可協助國家快速實現海洋能發電目標。

計畫總主持人成大近海水文中心主任董東璟表示，計畫團隊打造千瓦級原型機進行測試，歷經近2年研發，水槽測試結果令人滿意，期望國科會能持續支持後續研發與實地測試。

成大水工所所長蕭士俊表示，希望以這次波浪發電機的研發為契機，推動更多跨校合作，形成南台灣科研創新聚集效應，協助國家海洋能源開發政策實現。

成大指出，此研發計畫由國家科學及技術委員會補助，成大主導，整合成大、南台科技大學、高雄科技大學、工業技術研究院和民間企業力量。團隊涵蓋機電控制、結構設計、能源材料、海洋工程、現場觀測、水工試驗、數值模擬等多個領域，為台灣開發多元能源方案提供堅實技術支撐。

團隊 成功大學 成大 海洋能 發電機

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