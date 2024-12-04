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天冷靠2壞習慣「保暖」？醫師示警恐血管硬化：增心肌梗塞危機

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，吸菸或二手菸、三手菸會增加血管硬化、增心肌梗塞危機。本報資料照片
醫師提醒，吸菸或二手菸、三手菸會增加血管硬化、增心肌梗塞危機。本報資料照片

寒冷冬季，有些人會喝酒或吸菸提高體溫，醫師提醒，這些是錯誤的禦寒方式，酒精、尼古丁會讓感官變得遲鈍，而且菸草的有害物質會使血管變硬，在異常收縮的過程中，導致血壓升高，易引發心肌梗塞

台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，氣溫驟降，民眾在室內抽菸的機率增加了，但是室內通風循環不佳，煙霧跟PM2.5一樣毒。臨床研究顯示，菸品中有害物質，除了影響呼吸道疾病，也會產生發炎反應、加速動脈硬化，當血管變窄或失去彈性，提高中風、心肌梗塞的機率。

國健署提醒，二手菸已被國際癌症研究中心（IARC）歸類為一級致癌物質，對孕婦、孩童及成年人健康有害。孕婦暴露於二手菸，可能會生下體重較輕的嬰兒；而嬰兒猝死症候群（SIDS）是國內嬰兒十大死因之一，暴露於二手菸的嬰兒，相較於未暴露者，死於SIDS的風險更高。

二手菸中的有害化學物質還可能影響嬰兒的大腦發育，以及干擾呼吸調節！國健署「台灣出生世代研究」分析，兒童罹患過敏性疾病與居家環境暴露有關，12歲前曾患過敏性疾病的兒童中，在12歲時有二手菸暴露的比率較高；曾罹患有3種過敏性疾病的兒童，則超過6成暴露於二手菸環境下。

國健署菸害防制組組長羅素英呼籲，全民共同營造無菸環境，遵守禁菸區規定，避免在禁菸範圍內吸菸。「菸害防制法」包含擴大禁菸之室內外公共場所，在禁菸場所吸菸，最高處10,000元罰鍰。另外，禁菸場所應於所有入口處設置明顯禁菸標示，違者場所負責人最高可處5萬元罰鍰。

羅素英說，抽菸及二手菸、三手菸的遺毒多，易引發心血管、呼吸系統疾病及過敏，且三手菸殘留在屋內的時間可長達6個月。菸品的有害物質幾乎傷害身體的每個器官，產生發炎反應並導致器官功能下降，即使是短暫接觸，也會損傷細胞。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國健署 心肌梗塞 禁菸 酒精

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